Marrëveshja e grurit, ministri turk: Besojmë se do të përfundojë pozitivisht

Ministri turk i Mbrojtjes Hulusi Akar ka thënë se beson se një marrëveshje që lejon eksportimin e grurit ukrainas nëpërmjet Detit të Zi do të zgjatet nga afati aktual i 18 marsit.

Marrëveshja u zgjat për 120 ditë në nëntor dhe do të rinovohet më 18 mars nëse asnjë palë nuk kundërshton. Sidoqoftë, Moska tashmë ka sinjalizuar se do të pajtohet me një zgjatje vetëm nëse hiqen kufizimet që prekin eksportet e saj.

Turqia ka thënë më parë se po punon shumë për të zgjatur marrëveshjen.

“Në bisedime të veçanta me palën ruse dhe ukrainase, ne pamë se të dyja palët po i qasen pozitivisht kësaj. Ne besojmë se do të përfundojë pozitivisht”, tha Akar në një intervistë për agjencinë shtetërore Anadolu. /albeu.com