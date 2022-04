Haradinaj tregon si i ka marrëdhëniet tani me Ramën

Ish-kryeministri Ramush Haradinaj në një intervistë të dhënë për gazetaren Linda Karadaku, e transmetuar në “Log.” në Abc të gazetarit Endri Xhafo, foli për takimin me kryeministrin Edi Rama dhe marrëdhëniet mes tyre, që dikur ishin mjaft të acaruara.

Haradinaj tha se si ai si Rama e kanë lënë pas të shkuarën dhe sot po punojnë për të mirën e kombit, por dhe për interesa të forta që lidhin Shqipërinë me Kosovën, siç është dhe anëtarësimi i Kosovës në NATO.

Pjesë nga Intervista:

Karadaku: Zoti Haradinaj u takuat me kryeministrin Rama, duket sikur ka një shkrirje akujsh, dhe po rikthehet ajo koha para problemeve që patët me njëri-tjetrin, kaloi ajo kohë?

Haradinaj: Besoj se janë tejkaluar shumë situata që i kemi patur në të kaluarën, tani jemi në një situatë krejt të re, është punë bashkëpunimi në interes të Shqipërisë, Kosovës. Këto ditë është një moment shumë i vështirë në Kosovë, rritja e çmimeve, probleme me energjinë, ishte e mirë kur Shqipëria na ndihmoi për Vitin e Ri, por kemi edhe momente të tjera. Ne nuk gazojmë të mbetemi peng i situatave në të kaluarën dhe të mos dimë të ecim përpara për interesin e vendit, për interesin e Kombit në këtë rast.

Karadaku: Dy temat kryesore që keni diskutuar me kryeministrin e Shqipërisë kanë të bëjnë më aëntarësimin e Kosovës në NATO dhe me çështjen e hekurudhës që është praktikisht Tiranë-Prishtinë, pavarësisht se ëhstë Durrës-Prishtinë, por realisht është Tiranë-Prishtinë. Do të keni mbështetje të hapur dhe të fortë për këto të dyja?

Haradinaj: Besoj se përpos asaj pjesë që është diplomaci publike, që i bie që në këtë rast është sensitive, puna mund të bëhet me kanalet serioze që të përshpejtohet ky proces. Shqipëria mund të jetë sponsorizuesi i kësaj çështjeje, për shkak se edhe gjeografikisht e ka këtë mundësi, por edhe për shumë arsye të tjera. Si faktor stabiliteti në rajon, Shqipëria ka dhënë prova tani në përkrahje të çështjeve që është e interesuar NATO, si rasti i Afganistanit, me refugjatët tani, me rastin e Ukrainës, me rreshtimin e drejtë. Pra ka krijuar mjaft përparësi të cilat e ndihmojnë Shqipërinë të ketë një fokusim të madh për Kosovën në NATO.

Karadaku: Edhe ta ndihmojë më shumë?

Haradinaj: Edhe Kosova ka bërë një rreshtim të drejtë edhe në çështjen e të shpërngulurve nga Afganistani, por edhe të luftës në Ukrainë ne jemi të rreshtuar qartë dënojmë luftën. Atje po ndodhin krime lufte,. Mendojmë se kriminelët duhet të sillen para drejtësisë. Por ne kemi qenë të gatshëm gjithmonë që të vazhdojmë paqen dhe sigurinë me aleatët tanë, duke dislokuar ushtrinë tonë në vende të niveleve të dyta në bashkëpunim me forcat amerikane.