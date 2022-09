Mark Zuckerberg humbi 71 miliardë dollarë vetëm vitin e kaluar, arsyeja

Ka qenë një vit i vështirë për teknologjinë. Por ka qenë veçanërisht e vështirë për Mark Zuckerberg. Themeluesi i Facebook ka humbur 71 miliardë dollarë – afërsisht gjysmën e vlerës së tij neto – vetëm gjatë 12 muajve të fundit: rënia më e madhe e çdo miliarderi të madh të teknologjisë.

Gjatë vitit të parë të pandemisë, vlera e firmave të teknologjisë si Amazon, Google dhe Zoom arriti lartësi marramendëse pasi konsumatorët qëndruan në shtëpi. Por ndërsa bota u hap përsëri, aksionet e tyre filluan të bien – ashtu si pasuritë e mëdha të themeluesve të tyre.

Drejtuesit e teknologjisë nga Jeff Bezos te Larry Page dhe Sergey Brin kanë humbur të gjithë dhjetëra miliarda dollarë gjatë vitit të kaluar. Por shefi ekzekutiv i Metës ia ka dalë më keq. Çmimi i aksioneve të kompanisë gjithashtu ka rënë në mënyrë dramatike, nga 357 dollarë në 146 dollarë gjatë 12 muajve të fundit.

Ka disa faktorë prapa rënies veçanërisht të mprehtë të kompanisë. Së pari, platformat e saj të mediave sociale po përballen me konkurrencë të ashpër nga aplikacionet më të reja dhe më të freskëta.

Instagram, për shembull, po përpiqet të tërheqë përdoruesit nga rivalët si TikTok, Snapchat dhe platforma BeReal në rritje të shpejtë me veçori të reja që shpesh përqeshen si kopjuese. Aplikacioni u aktivizoi ndryshimet e stilit TikTok në fillim të këtij viti pas një reagimi të ashpër nga përdoruesit e profilit të lartë si Kim Kardashian.

Gjërat nuk duken shumë më mirë as për rrjetin kryesor social Facebook, i cili pranoi se baza mujore e përdoruesve pësoi rritje zero në shkurt. Por ekspertët thonë se mungesa e përdoruesve është vetëm një pjesë e historisë.

Udhëtimi i kushtueshëm i Zuckerberg në metaverse mendohet se po godet fort aksionet e kompanisë. Meta ka bërë investime masive në vizionin e realitetit virtual të themeluesit të saj gjatë vitit të kaluar dhe, sipas Zuckerberg, pret të përballet me humbje ‘të rëndësishme’ në këtë fushë gjatë tre deri në pesë vitet e ardhshme.

Nëse nuk do të ishin këto investime, Meta “do të ishte më në përputhje me vendin ku është Alphabet”, tha për Yahoo Finance analisti i teknologjisë në Bloomberg Intelligence Mandeep Singh. Megjithëse aksionet në kompaninë mëmë të Google kanë rënë, ato janë ulur rreth 29% kundrejt 54% të Metës. Por mos u ndjeni shumë keq për Zuckerberg ose kompaninë e tij. Ai ka ende një vlerë prej 54.6 miliardë dollarësh, me Metën që aktualisht vlerësohet në 392.62 miliardë dollarë.