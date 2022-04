Mariupoli është kthyer në hi dhe pluhur, mund të ketë mbi 10 mijë të vdekur në qytet

“Rrugët e Mariupolit janë të mbuluara me trupa”, tha të hënën kryetari i qytetit Vadim Boychenko.

Edhe pse nuk ka një numër të konfirmuar viktimash, Boychenko theksoi se numri i të vdekurve në qytetin port, i cili ishte ndër vendet më të bombarduara deri më tani, mund të jetë mbi dhjetë mijë.

“Nëse është e mundur të përmendet një numër kaq i frikshëm, atëherë ai është mbi dhjetë mijë, dhe për fat të keq, sipas vlerësimeve tona, është më shumë se njëzet mijë”, tha Boychenko për AP.

Forcat ruse kanë bombarduar Mariupolin gjatë javëve të fundit, duke goditur të gjitha llojet e ndërtesave.

Ata nuk kursyen as teatrin që strehonte banorët e qytetit juglindor të Ukrainës, një maternitet, por edhe një shkollë arti.

Zyrtarët thanë më herët se rreth 80-90 për qind e qytetit është shkatërruar dhe se është kthyer në “pluhur”.

Meqenëse Mariupol është pothuajse plotësisht i shkëputur nga bota e jashtme, është e vështirë të konfirmohen krimet e supozuara në terren, duke përfshirë pretendimet e Batalionit Azov, një grup i krahut të djathtë tani pjesë e Gardës Kombëtare të Ukrainës, se rusët përdorën armë kimike kundër forcave ukrainase në qytet.

Zyra e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky dhe Ministria e Mbrojtjes kanë nisur tashmë mbledhjen e fakteve.

“Aktualisht po konfirmojmë këtë informacion, po përpiqemi të kuptojmë se çfarë është. Sipas raportimeve paraprake, mund të themi se ka mundësi të bëhet fjalë për municion fosfor. Informacioni zyrtar do të finalizohet më vonë”, tha Hana Malijar, zëvendësministre e Mbrojtjes.

Një zëdhënës i separatistëve pro-rusë, Eduard Basurin, tha të martën, siç raportohet nga Interfax, se “ata nuk kanë përdorur asnjë armë kimike në Mariupol”. Megjithatë, në prag të sulmit të supozuar, Basurin tha në televizionin rus se forcat e tyre duhet të përdorin armë kimike kundër trupave ukrainase në mënyrë që t’i përzënë.

Një zëdhënës i Pentagonit lëshoi ​​një deklaratë të hënën vonë duke thënë se akuzat ende nuk mund të konfirmohen, por shprehu shqetësimin për përdorimin e mundshëm të “të gazit lotsjellës të përzier me agjentë kimikë”.

“Ne jemi në dijeni të raporteve në rrjetet sociale që pretendojnë se forcat ruse kanë përdorur municion kimik të mundshëm në Mariupol. Për momentin nuk mund ta konfirmojmë këtë dhe vazhdojmë ta monitorojmë situatën me kujdes. Nëse janë të vërteta, këto raporte janë thellësisht shqetësuese dhe pasqyrojnë shqetësimet që kemi në lidhje me përdorimin e mundshëm të Rusisë të agjentëve të ndryshëm të kontrollit të trazirave, duke përfshirë gazin lotsjellës të përzier me agjentë kimikë në Ukrainë”, tha John Kirby.

Sekretari britanik i Forcave të Armatosura, James Hippie paralajmëroi të martën se “të gjitha opsionet janë në tryezë” në përgjigje të çdo përdorimi të armëve kimike në Ukrainë nga Rusia.

“Ka disa gjëra që i kalojnë të gjithë kufijtë, dhe përgjigja për përdorimin e armëve kimike do të pasojë, dhe të gjitha opsionet janë në tavolinë se cila mund të jetë ajo përgjigje”, tha Hipi, duke shtuar se raportet ende nuk janë konfirmuar.

Armët e ndezshme janë çdo armë ose municion që synon t’i vërë zjarrin objekteve dhe të shkaktojë djegie te njerëzit, duke përfshirë flakëhedhës, granata, raketa dhe mina. Armët kimike mund të jenë në këtë formë, gjegjësisht në formë flakëhedhëse ose granata dore dhe substanca të ndezshme.

Ndërsa raportet vijnë se forcat ruse po rigrupohen përtej kufijve të tyre, Ministria Britanike e Mbrojtjes paralajmëroi se luftimet do të intensifikohen me sulme të reja.

Shtohet se Rusia është ende e përqendruar në pozicionet ukrainase pranë Donetskut dhe Luhanskit, me beteja të mëtejshme rreth Khersonit dhe Nikolaevit dhe përpjekje të ripërtërirë drejt Kramatorskut.

Ndërkohë, ndërsa lufta në Ukrainë hyn në një fazë të re, vendet e NATO-s po rrisin gradualisht furnizimin e tyre me armë në Kiev, duke kaluar në heshtje pragun e vendosur nga udhëheqësit në fillim të krizës, kur ata thanë se do të mbronin vetëm territoret e tyre.

Faza tjetër e luftës – e cila mund të jetë ende vendimtare – pritet të zhvillohet në Donbas në muajin e ardhshëm, pasi forcat ruse kërkojnë të kapin Mariupolin, të ndërtojnë një urë tokësore për në Krime dhe të zgjerojnë zonën e pushtimit në Donetsk dhe Luhansk.

Zyrtarët e inteligjencës perëndimore dhe autoritetet ukrainase besojnë se presidenti rus, Vladimir Putin dëshiron të ketë paradë madhështore tradicionale më 9 maj.