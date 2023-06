Marina Berlusconi, gruaja që merr “timonin” e perandorisë pas vdekjes së ish-kryeministrit italian

Çdo të hënë për 30 vitet e fundit, Marina Berlusconi dhe vëllai i saj, Pier-Silvio, kanë diskutuar zhvillimet e fundit me babanë e tyre në rezidencën e tij jashtë Milanos. Këtë javë, darka në Villa San Martino nuk u zhvillua.

Marina, më e madhja nga pesë fëmijët e Silvio Berlusconit, u zgjua në orët e para nga një telefonatë nga partnerja e fundit e babait të saj, Marta Fascina, e cila i tha asaj se duhej të shkonte me shpejtësi në spital për të parë të atin. Më vonë atë mëngjes, ai u shpall i vdekur.

Marina, 56, kryetare e kompanisë Holding të familjes Fininvest prej 4 miliardë eurosh për më shumë se dy dekada, ka lidhur një aleancë “të çuditshme” me partneren 33-vjeçare të babait të saj dhe deputeten e Forza Italia.

Dy gratë, të cilat u mbajtën për dore në funeralin e Silvio Berlusconit, ishin të dyja të qëndrueshme në darkat e së hënës, ku morën pjesë edhe ish-sekretari i kabinetit Gianni Letta dhe ekzekutivi i lartë i Mediaset, Fedele Confalonieri.

Berluskoni e kishte quajtur vajzën e tij, Marina, si gruan që zuri vendin e nënës së tij, Rosa, pas vdekjes së saj në vitin 2008. Emri i saj u bë sërish kryefjalë pas vdekjes së të atit, pasi ajo është trashëgimtare e tij e dukshme. Pjesëmarrja e saj në diskutimet e prapaskenës u motivua vetëm nga dëshira për të “mbrojtur” babain e saj të sëmurë. Pas një qëndrimi të gjatë në spital në prill, mjeku i Berlusconit njoftoi se ish-kryeministri po luftonte me leuçeminë.

Sipas një personi të afërt me familjen, Cavaliere i kërkonte shpesh Marinës të kandidonte për një vend në Parlament për ta pasuar atë në krye të partisë.

“Marrëdhënia e ngushtë dhe e dashur” e Marinës me Fascinën ishte gjithashtu e motivuar nga dëshira e të parës për të izoluar manjatin e sëmurë nga “grabitarët politikë”. Fascina “ishte plotësisht e përkushtuar ndaj Silvios”, tha burimi i familjes dhe një burim i Financial Times.

“Marina i beson asaj më shumë sesa aleatëve politikë të babait të saj”, tha Lorenzo Castellani, një profesor në Universitetin Luiss dhe ish-drejtor i marrëdhënieve me publikun në klubin e futbollit AC Milan.

Një shembull tipik i aleancës së tyre është se Licia Rodzuli, një bashkëpunëtore e ngushtë e Berlusconit, ishte e izoluar nga Villa San Martino. Rodzuli, një ish-deputete e Parlamentit Evropian dhe e Forza Italia, ishte për vite anëtare e partisë me ndikimin më të madh te Cavaliere.

Forza Italia aktualisht ka borxh 90 milionë euro, që do të thotë se mund të përballet me fantazmën e falimentimit nëse trashëgimtarët e Berlusconit nuk marrin interes.

Shëndeti financiar i Forza Italia varet nga Marina dhe vëllezërit e motrat e saj. Fëmijët nga martesa e parë, Marina dhe Pier Silvio, do të trashëgojnë gjysmën e 60% të aksioneve të Berlusconit në Fininvest. Fëmijët nga martesa e tij e dytë me aktoren Veronika Lario do të kenë 30% secili. Në një deklaratë, Fininvest tha se do të ketë “vazhdimësi” të plotë pas vdekjes së themeluesit të saj.

Një nga njerëzit e afërt me kompaninë Holding tha se ish-kryeministri i ndjerë ndërmori hapa të kujdesshëm për të parandaluar grindjet familjare.

“Ai ishte i tronditur nga grindjet e brendshme në familjen Agnelli dhe donte ta shmangte atë me çdo kusht”, tha një burim pranë familjes.

Pasuria e Berlusconit përfshin pasuri të paluajtshme në mbarë botën, jahte, klubin e futbollit Monza dhe pasuri të tjera me vlerë 2 miliardë euro, të cilat do të ndahen edhe mes fëmijëve të tij. Një pyetje është nëse Marta Fascina përfshihet në testamentin e tij.

“Marta kishte mbikëqyrur gjithçka, përfshirë edhe frontin politik”, tha një tjetër person i afërt me Fininvest. Fasina e ndihmoi ish-kryeministrin në problemin e tij shëndetësor nga fillimi në fund.

“Ai hyri në spital me Silvios dhe u largua me të”, raportohet. Në maj, kur Berlusconi u nxor nga spitali përmes një dere të vogël, Fassina u pa duke i shtyrë njerëzit e sigurisë për të mbrojtur partnerin e saj të dobët nga paparacët.

Tani, shqetësimi më i madh është të sigurohet paqe në familjen Berlusconi, perandorinë e tij të biznesit dhe partinë e tij politike, themelet e së cilës po kërcasin. “Siç e kuptojnë të gjithë, në fund të fundit varet nga Marina, udhëheqësja e familjes Berlusconi.”