Maqedonasi “që përgatiti minën për vrasjen e Vajdin Lames”, merret sërish në pyetje nga SPAK

Maqedonasi Joshko Çervenkovski, për të cilin bashkëpunëtori i drejtësisë Luftar Reçi ka deklaruar se ka qenë montues i minës që i mori jetën biznesmenit Vajdin Lame e Artan Arsit në 2005, është rikthyer sërish në SPAK për t’u marrë në pyetje.

Një ditë më parë ai u paraqit në seancën ndaj Emiljano Shullazit e Viktor Imerit, teksa ndalimi i tij u bë në Rinas të hënën.

Ai kërkohej nga Prokuroria e Posaçme si dhe nga avokatët e të pandehurve të pyetej në cilësinë e dëshmitarit, madje është dërguar edhe letërporosi.

Të martën ai nuk u lejua të dëshmonte pasi avokatët e të pandehurit pretenduan se e kanë kërkuar të pyetet me letërporosi duke e cilësuar të dyshimtë rrethanat në të cilat u paraqit në Gjykatë.

Ndalimi i Joshko Çervenkovski është kryer një ditë më parë ndërsa ditën e djeshme Çervenkovski, është shfaqur me pantallona të shkurtra në ambientet e Gjykatës së Posaçme, në pritje për tu ballafaquar në gjyq me të penduarin e këtij procesi, Luftar Reçi.

Shtetasi maqedonas është sjellë në gjykatë i shoqëruar nga forcat e policisë së Tiranës, por pa u qartësuar nëse ai kishte ardhur në cilësinë e dëshmitarit apo personit të arrestuar.

Mbërritja e tij në Gjykatë, është kryer në momentin kur në sallën e gjyqit kishte hyrë për të dëshmuar, 92-vjeçari Abedin Saliu.

Abedin Saliu, është babai i Klodian Saliut, të vrarë nga banda e Durrësit në 25 shkurt 2005. Ndërsa si pasojë e luftës kriminale në Durrës, Abedin Saliu, humbi dhe dy djemtë e tjerë Shkëlqim Saliu në 2007 dhe në vitin 2008 vritet Arjan Saliu.

Si u vra Vajdin Lame?

Presidenti i Federatës së Boksit Vajdin Lame dhe truproja e tij, Artan Arsi, u vranë më 27.02.2005, rreth orës 24.00 në njërën nga kullat mbrapa stadiumit “Qemal Stafa”. Dy viktimat janë përballur me një sasi të konsiderueshme eksplozivi posa kanë vënë këmbë në ashensor. Tritoli ishte i pajisur me telekomandë dhe qe vendosur në një nga anët e ashensorit, duke realizuar shpërthimin në katin e pestë të kullës, ku dhe banonte Lame. Presidenti i Federatës së Boksit ka vdekur në vend, ndërsa Arsi gjatë rrugës për në spital.

Si u vra Klodian Saliu?

Klodian Saliu, anëtar i bandës famëkeqe të Durrësit, u vra me 26 shkurt të vitit 2005. Në vitin 2003, si pasojë e kontradiktave të brendshme, organizata u nda në dy të tjera, të kryesuara respektivisht nga Lulzim Berisha dhe Klodian Saliu. Të dyja këto organizata u kthyen në rivale të njëra- tjetrës duke filluar një luftë ndërmjet tyre. Për këtë SPAK akuzon Lul Berishën dhe bandën e Durrësit se ka vrarë Klodian Saliun më datë 26.02.2005 rreth orës 22:00, në vendin e quajtur autostrada Tiranë – Durrës në drejtim të Tiranës, në segmentin rrugor Durrës – Maminas, në afërsi të fshatit Koxhaj, Saliu u qëllua me armë zjarri, teksa ishte duke udhëtuar me makinën tij tip “Mercedes Benz”, ngjyrë gri me targë DR8907C.