Manjola Nallbani feston ditëlindjen, sa vjeç mbush këngëtarja (VIDEO)

Manjola Nallbani është një nga këngëtaret më të njohura të skenës shqiptare. Ajo sot feston ditëlindjen dhe mbush plot 53 vjeç.

Ndonëse vitet kanë ikur, Manjola ka spikatur gjithmonë për linjat perfekte.

Sot ajo ka publikuar një video nga pishina, ku shfaqet me bikini dhe me forma trupore.

“Ja te vishemi bukur me kostum si per ditelindje? Meqe na qellon ne 40 grade? Faleminderit ZOT per cdo dite e vit te jetes”, ka shkruar këngëtarja krahas videos.

Kujtojmë që Manjola vazhdon të jetë aktive në muzikë edhe në ditët e sotme, gjithashtu dhe pedagoge në Universitetin e Arteve./albeu.com