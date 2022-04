Sipas “The Sun”, Manchester United është në linjë për të siguruar shërbimet e Dybala, i cili siç dihet do të largohet nga Juventusi në fund të sezonit me parametra zero.

Inter është ekipi më i favorizuar për të transferuar argjentinasin, por Ten Hag ka bërë kërkesë klubit që të fillojnë interesin për të.

Thuhet se Marotta i Interit do të takohet së shpejti me lojtarin dhe agjentin e tij për t’i bërë ofertën zyrtare argjentinasit./h.ll/albeu.com