Manchester United bën “revolucion”, 7 lojtarë në shitje për merkaton e verës

United dëshiron që projekti i tyre të vazhdojë të rritet dhe për këtë ata duhet të heqin qafe lojtarët mbi të cilët po mbështeten më së paku ose një prej tyre që mund t’u japë atyre një sasi të mirë të ardhurash për të qenë në gjendje të ndërmarrin nënshkrimet që Ten Hag dëshiron në verë. Të paktën një sulmues kryesor, Kane është në listë, dhe një mesfushor sulmues i nivelit të lartë për të qenë në gjendje të konkurrojë për Premier.

Sipas gazeteva britanike, “djajtë e kuq” kanë gati shtatë lojtarë në platformën startuese, të cilët nëse do t’u mbërrinte një ofertë e mirë do ta pranonin, pasi konsiderojnë se koha e tyre në klub do të kishte përfunduar, me Maguire, Wan Bissaka, Fred, Van de Beek, Phil Jones, McTominay dhe Pellistri, të cilët janë emrat që kanë shumë mundësi për t’u larguar verën e ardhshme .

Skuadra e Manchester United këtë sezon ka bërë tashmë një hap të madh përpara për të qenë ndër më të mirët në Angli, por ata duhet të vazhdojnë të përmirësohen për të luftuar për titullin e kampion e për këtë duhet të vazhdojnë nënshkrimet. Kundër Cityt, “djajtë” treguan se tani mund të konkurrojë një më një me të mëdhenjtë dhe tani duan të hedhin hapin për të fituar tituj të rëndësishëm. /albeu.com