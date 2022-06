Maltezi porositi 2 shqiptarë të vrisnin ish vjehrrin e tij

Një burrë është akuzuar në gjykatë se ka porositur dy ‘vrasës’ shqiptarë për të sulmuar babain 62-vjeçar të ish-gruas së tij, ndërsa ai po shkonte për vrap përgjatë bregut të detit Sliema.

Policia e përshkroi Matthew Joseph Schembri, 37 vjeç, nga Sliema, si “truri pas” sulmit të paprovokuar të Louis Spiteri të enjten në mëngjes.

Schembri dhe dy sulmuesit e dyshuar, shtetasit shqiptarë Xhovano Ndoci, 23 vjeç, i papunë dhe Agostin Marku, 23 vjeç, të cilët jetojnë së bashku në një apartament në Sliema në pronësi të Schembri, u akuzuan në lidhje me sulmin.

Ata mohuan akuzat dhe u paraqitën në gjykatë para gjykatësit Charmaine Galea të premten pasdite dhe u mbajtën në paraburgim.

Spiteri më parë përshkroi se si dy shqiptarët ishin ulur në një stol, kur u ngritën dhe e goditën me grusht në fytyrë, ndërsa ai vrapoi pranë kopshtit George Bonello Dupuis. Ai duhej të trajtohej në spital për plagët e marra.

Kur ata u arrestuan – pasi njëri u ndoq nga një shoku i tij vrapues dhe u kap në tokë – ata i thanë policisë se ishin të ngarkuar për të kryer sulmin.

Të tre burrat u deklaruan të pafajshëm për akuzat në lidhje me bashkëpunim në tentativë për lëndim të rëndë trupor, tentativë për lëndim të rëndë trupor dhe lëndim të lehtë trupor. Ndoci u akuzua gjithashtu për mbajtjen e një objekti të mprehtë dhe të mprehtë në publik pa leje policie.

‘Të mbahen si skllevër’

Gjykata dëgjoi se dy burrat jetonin në një pronë që u ishte dhënë nga Schembri, drejtor i një kompanie, dhe ndodheshin në Maltë me fonde të kufizuara.

Avokati i tyre, Dean Hili, i tha gjykatës se hetimet e policisë vërtetuan elementë të asaj që ata thanë, se ata “vepruan në thelb si vrasës”.

Ai pretendoi se dyshja kishin ardhur në Maltë për të punuar dhe kishin gjetur dikë që do t’i punësonte në mënyrë të paligjshme dhe do t’i ndalonte pagesën.

“Ata përfunduan në thelb si skllevër të tij (Schembri) me shpresën se do të gjenin vaktin e tyre të radhës, të cilin përfunduan duke u dashur ta gjenin diku tjetër. Ne duhet të shohim se kush duhej të përfitonte vërtet nga kjo situatë, nëse ishin këta dy burra që sulmuan. dikë që as nuk e njihnin – kishin një foto të tij – ose dikush tjetër”.

Megjithatë, avokati David Gatt, për Schembri, pretendoi se qiramarrësit e tij nuk i kishin paguar kurrë “një cent qira” për vendin dhe kështu vendosën, me vullnetin e tyre të sulmonin vjehrrin si një mjet pagese.

Ai konfirmoi se viktima, i cili vjen edhe nga Rosario Spiteri, ishte babai i ish-bashkëshortes së tij, me të cilën Schembri është ndarë prej disa vitesh.

“Ai (Schembri) kishte një person që nuk paguante qiranë dhe vendosi që në vend të qirasë të shkonte dhe të sulmonte babain e ish-gruas së tij. Unë nuk mendoj se duhet të ketë shkatërrimin e jetës së këtij njeriu për shkak të rrethanave.”

Duke apeluar për lirimin me kusht, avokati i Schembri tha se ai kishte një precedent të pastër penal dhe një biznes, të nisur nga babai i tij, me disa angazhime.

Inspektori Lydon Zammit e përshkroi rastin si “shumë serioz” dhe se lajmi për sulmin kishte ngjallur panik në të gjithë vendin, duke provokuar frikën se kushdo që ecte në Sliema mund të sulmohej.

“Fatkeqësisht ajo fjalë u përhap, por nuk është rasti, por ekzistonte frika derisa policia të jepte versionin e saj të ngjarjeve,” tha ai, duke kundërshtuar lirimin me kusht për të tre të akuzuarit.

“Pika e dytë është se një i moshuar është sulmuar duke ushtruar, duke u marrë me punët e tij”, duke shtuar se, ndërsa lëndimet ishin vetëm të lehta, situata mund të ishte shumë më e keqe.

“Nga hetimi ynë është e qartë se Matthew Schembri ishte truri pas këtij sulmi të këtyre dy shqiptarëve ndaj Louis Spiterit. Ne do të tregojmë mendimin keqdashës të treguar nga Matthew gjatë gjithë këtij rasti.”

Zammit tha se policia kishte një numër dëshmitarësh civilë, të cilët ende duhet të dëshmojnë, së bashku me viktimën dhe familjen e tij, duke treguar se ekzistonte rreziku i ndërhyrjes së Schembri me dëshmitarët.

Ai tha se dy agresorët e supozuar nuk kishin adresë fikse dhe “nuk kishin synim të qëndronin”, duke treguar një rrezik fluturimi.

Gjykata mohoi lirimin me kusht për të tre, për shkak të natyrës së rëndë të krimeve, frikës së ndërhyrjes së dëshmitarëve ende për të dëshmuar dhe faktit se dy nga të akuzuarit nuk kanë adresë fikse apo lidhje me Maltën.

Ajo lëshoi ​​gjithashtu një urdhër mbrojtjeje në favor të viktimës, e cila u përfaqësua në gjykatë nga avokati Matthew Xuereb.

Megjithatë, ajo vendosi që Schembri mund të komunikonte me ish-gruan e tij për çështje që kishin të bënin me kujdestarinë e djalit të tyre.