“Makthi i kërcënimit”, Klodiana Lala rrëfen për herë të parë kur është ndjerë e rrezikuar për vajzën e saj: Jam tronditur

Gazetare kronike prej rreth 15 vitesh, prezente në çdo studio ku flitet lajmi i fundit për kronikën e zezë dhe krimin në vend, por Klodiana Lala ka qenë gjithnjë e rezervuar për jetën private.

E ftuar së fundmi në “Abc e Pasdites” ajo ka folur si rrallë herë për përditshmërinë e saj dhe jetën me familjen.

“Jeta ime eshte jeta e një gruaja që nis në 6, përgatis mëngjesin për vajzat, i shoqëroj në shkollë, i dërgoj me fugon ose vetë. Bej detyrat me to. Jam në klasën e parë këtë vit dhe në klasën e 4 me vajzën tjetër”, shrpehet ajo.

Por duke ditur çështjet në të cilat gazetarja përfshihet, gazetari Ermal Peçi nuk e kaloi pa e pyetur edhe për makthin e kërcënimit, a ka patur raste që është ndjerë e kërcënuar, si për veten dhe për vajzat e saj.

Klodiana ndau një rast ku për t’i bërë një surprizë ishin përfshirë edhe vajzat e saj, por ajo u trondit.

“Ka pasur një moment, për të qeshur dhe për të qarë. Dikush do me bënte një surprizë, kishte futur në lojë edhe fëmijët. Më telefonon mësuesja e vajzës dhe më thotë që vajza mungon. Jam tronditur. Policia patjetër që ishte në djeni dhe njëri nga drejtuesit e policisë më thonte do të kujdesem unë. Kur jam gjendur para surprizës nuk dija të gëzohesha apo t’i rrihja”, ka treguar gazetarja./albeu.com/