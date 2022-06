Makina përplaset me turmën në Berlin, disa të vdekur e të plagosur (VIDEO)

Një person ka vdekur dhe tetë të tjerë janë plagosur pasi një makinë u përplas me turmën në lagjen Charlottenburg në Berlin.

Zëdhënësi i policisë së Berlinit, Martin Dams tha se drejtuesi i makinës, një Ranault, u arrestua.

Poliicia thotë se ene nuk ka mundur të konstatojë nëse bëhet fjalë për një aksident apo një veprim të qëllimshëm.

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns

— Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022