Makina përplaset me motorin në autostradën Vlorë-Fier, një i lënduar

Mbrëmjen e sotme një aksident është regjistruar në autostradën Vlorë-Fier. Një mjet tip Renault është përplasur me një motomjet dhe për pasojë është lënduar drejtuesi i këtij të fundit.

I lënduari u transportua në spital, ndërsa policia po heton rrethanat e aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Vlorë/Informacion paraprak

Sot, rreth orës 18:20, në autostradën Vlorë-Fier, një automjet tip “Renault” me drejtues shtetasin L. Q., 27 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin E. P., 44 vjeç, i cili si pasoje e aksidentit, është dëmtuar dhe aktualisht ndodhet në spital, nën kujdesin mjekësor.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.