Makina luksoze dhe zinxhir ari, si ranë në kurth dy vëllëzërit shqiptarë në Angli, “perandoria” që fshihej pas një berberhaneje

Dy vëllezër shqiptarë janë arrestuar në Britaninë e Madhe, pasi ishin të përfshirë në shitje të lëndëve narkotike.

Gjithçka ndodhte në një berberhane që nga jashtë dukej si e rrënuar. E vendosur mes një dyqani bamirësie dhe një dyqani të përdorur për shitjen e makinave larëse, berberhania CSG ofronte rruajtje dhe prerje flokësh. Mirëpo pas saj fshihej një kazino me xhiro të larta, ku tregtarët e drogës dhe kriminelët bastisnin dhjetëra mijëra paund, ndërsa shërbeheshin nga kamariere të bukura. Hyrja e paligjshme u zbulua nga policët që gozhduan dy vëllezër shqiptarë që përdornin kokainë nga Londra Juglindore në Midlands.

Dyshja fitonin deri në 4,000 £ në ditë me një rrjet shpërndarësish rumunë që furnizonin me drogë Derbyshire, Leicestershire dhe Staffordshire. Droga u dërgohej deri në 145 përdoruesve çdo ditë, shpesh të palosura në biletat e Lotarisë. Tani “The Sun” mund të zbulojë historinë e plotë se si policët rrëzuan perandorinë kriminale të Edmund dhe Eduard Hazirit, duke vëzhguar rreth 1.2 milionë tekste, mesazhe WhatsApp dhe thirrje.

Vëllezërit jetuan një jetë luksoze, duke vozitur makina luksoze, duke blerë ora Rolex dhe duke veshur rroba nga stilistë nga Balenciaga, Alexander McQueen, Louis Vuitton dhe Moncler. Ata i trajtonin gratë e tyre me këpucë Christian Louboutin dhe Valentino, ndërsa fëmijët e tyre ishin gjithashtu të veshur me veshje stilistësh. Edmondi, 36 vjeç, zotëronte një zinxhir ari të ndritshëm të veshur me diamante me vlerë 30 karat.

Ai dhe Eduardi, 34 vjeç, kontaktuan kushëririn e tyre shqiptar Gazmend Hoxha, 47 vjeç, dhe një shok të vjetër të shkollës, Alban Krasniqi, 34 vjeç, për të vepruar si ndërmjetës për “Eddie Line”, të quajtur sipas një lavazhi që babai i tyre dikur drejtonte.

Kur policët bastisën banesën e Krasniqit në Londrën e Jugut, në mars 2022, ishte ngjitur në mur një poster i Tony Montana të Al Pacino-s, nga filmi i gangsterëve të vitit 1983, Scarface. Një qen nuhatës i policisë gjeti iPhone-in në kopshtin e një fqinji pasi Krasniqi e hodhi nga dritarja. Policia ishte në gjendje të futej në celularin pasi pa pamjet e kamerave të sigurisë së 34-vjeçarit të dashuruar nga gangsterët duke zhbllokuar kodin PIN në një dyqan.

Oficerët e dinin se vëllezërit ishin lojtarë të mëdhenj në tregun e drogës, por nuk e dinin se ata po drejtonin gjithashtu një kazino të paligjshme.

Detektivi Kane Martin, i Policisë së Derbyshire , i cili drejtoi operacionin për berberhanen: “Për syrin që kalonte nuk do ta dinin kurrë se çfarë po ndodhte brenda. “Gropa e pokerit në bodrum menaxhohej dhe operohej nga Edmondi. Ishte një strukturë e avancuar dhe e shtrenjtë”, tha ai.

“Dera e përparme duket si asgjë, por më pas bashkëpunëtorët kalonin në një zonë mbajtëse me kamera sigurie përpara se të lejoheshin të kalonin nga një derë dhe të zbrisnin në kazino.

“Ne paraqitëm prova në gjykatë për disa lojëra në tavolina pokeri dhe blackjack, me dhjetëra mijëra të vendosur në baste ndërsa kamarieret shërbenin pije.”

Vëllai i Edmondit, Eduardi, që drejtonte Mercedes , menaxhonte bistron e drejtuar nga familja D’Angelo, në Rrugën e Lartë të Orpingtonit. Ishte gjithashtu një “vend takimi kyç” për të afërmin e vëllezërve me bazë në Leicester, Hoxha, që të hidhte paratë e drogës në një transportues ose çantë larëse. Pamjet e kamerave të marra nga policët treguan kriminelët duke numëruar ca para në kuzhinë përpara se t’i fusnin në zarfe. Prindërit e vëllezërve punonin të dy aty, por ata nuk u përballën me asnjë akuzë.