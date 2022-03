Makina e ëndrrave, këshillat e CR7, dhe kuzhina italiane, ja si shkëlqen Bruno Fernandes në Premier League

Kampioni portugez i Manchester United është rikthyer në stërvitje dhe sonte është gati të ndihmojë në Champions League kundër Atletico Madrid.

Këtu janë sekretet dhe pasionet e tij.

Nga Italia në Angli

27 vjeç në janar, portugezi, një e kaluar në Itali me Novara, Udinese dhe Sampdoria (119 ndeshje në Serie A, 21 në Serie B), mesfushori sulmues Bruno Fernandes arriti jo pa vështirësi të bëhet një lojtar i rëndësishëm i Manchester United. Në Angli ka 116 ndeshje me 49 gola dhe 39 asistime, këtë vit ka 36 ndeshje, 9 gola, 14 pasime vendimtare. Sonte, në Champions League kundër Atletico-s, ekipi do të mbështet tek ai, shkruan albeu.com marrë nga La Gazzeta dello Sport.

Këshilla e Cristianos

Bruno Fernandes pëlqen të stërvitet: ai e bën atë në kampin stërvitor, ai e bën atë në shtëpi, e bën atë në verë kur është me pushime. Por nuk është një makinë si miku dhe bashkatdhetari i tij Cristiano Ronaldo. Për këtë arsye, që kur u kthye në Mançester, CR7 e ka marrë nën krahun e tij edhe për sa i përket fitnesit dhe e këshilloi që të linte të paprekur punën në këmbë, por të përmirësonte punën në pjesën e sipërme të trupit, veçanërisht të krahëve.

Kuzhina italiane

Nga shumë gjëra që i kanë mbetur nga vitet e kaluara në Itali, përveç qytetit ku lindi vajza e tij e parë, në Genova, Bruno Fernandes kujtoi punën taktike, rritjen fizike. Makarona, pica, kapuçino me shkumë: nuk ka asgjë që Bruno Fernandes, në tryezë, të mos e kujtojë me dashuri Italinë.

Familja

Shumë i afërt me të atin (ish-futbollist i cili i është përkushtuar familjes), prej mbi 10 vitesh ai ka qenë i lidhur me Anën, fillimisht partneren dhe tani gruan. Ata u bashkuan që fëmijë dhe nuk u ndanë kurrë. Ata kanë dy fëmijë: Matilda dhe Gonçalo. Gruaja e tij është gjithmonë e pranishme në stadium dhe gjithashtu është shumë e vëmendshme ndaj paraqitjeve të tij.

Makina dhe moda

Bruno Fernandes ka një pasion për modën (Burberry është një nga markat e tij të preferuara). Makinat e tij të preferuara janë BMW dhe Mercedes. Në koleksionin e tij nuk mungojnë Audi R8 dhe Ferrari Portofino. /albeu.com/