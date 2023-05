Maestro ka një kërkesë për Luizin

Tenori dhe ish-banori i Big Brother VIP Albania, Armaldo Kllogjeri u pyet sonte në “Më lër të flas” nëse ka kërkuar bashkëpunim me Luiz Ejllin.

Armaldo, i njohur si Maestro tha se kjo nuk është e vërtetë, madje mes tyre nuk ka pasur fare komunikim.

A është e vërtetë që i ke kërkuar Luizit një bashkëpunim?

“Nuk është e vërtetë se ne nuk kemi komunikuar fare me njëri tjetrin. Unë pres që Luizi të kërkojë bashkëpunim me mua, jo unë me Luizin.”-tha Armaldo.

Pagesa që ti merr për një koncert është 10 mijë euro?

“Jo”- u përgjigj Armaldo.