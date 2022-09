Macron këmbëngul: Dialogu me Rusinë është çelësi për t’i dhënë fund luftës

Presidenti francez Emmanuel Macron u ka thënë diplomatëve të tij që të “përgatiten për një luftë të gjatë” në Ukrainë. Ndërsa përcaktoi synimet e politikës së jashtme për mandatin e tij të ardhshëm presidencial, Macron e bëri të qartë synimin e tij për të vazhduar dialogun me Kremlinin, por u zotua për mbështetjen e palëkundur të Francës për Kievin.

Udhëheqësi francez në të kaluarën është kritikuar nga Ukraina dhe aleatët e Evropës Lindore për bisedën e vazhdueshme me Putinin me telefon në atë që ai pretendon se është një përpjekje për të ndërmjetësuar një armëpushim. (Në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA, udhëheqësit i kanë ndërprerë fare kontaktet me Moskën.)

Por sot, Macron tha në një konferencë të ambasadorëve francezë se biseda me Kremlinin ishte e domosdoshme për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit.

“Uniteti evropian është kyç sepse ndarja është një nga objektivat e luftës së Rusisë,” tha ai, cituar nga Reuters, ndërsa shtoi: “Kush dëshiron që Turqia të jetë e vetmja fuqi në botë që vazhdon të flasë me Rusinë?”

Turqia ofroi të ndërmjetësonte bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës që në fillim të luftës, me presidentin Rexhep Tajip Erdogan që përfundimisht do të ndihmonte ndërmjetësimin e marrëveshjes jetike të grurit midis dy kombeve./albeu.com