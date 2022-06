Macron ashpërson gjuhën ndaj Rusisë përpara vizitës së mundshme në Ukrainë

Presidenti i Francës Emmanuel Macron u shfaq me një gjuhë më të ashpër ndaj Rusisë të mërkurën pasi vizitoi trupat franceze dhe ato aleate në një bazë të NATO-s në Rumani, në përpjekje për të ulur shqetësimet në Ukrainë dhe midis disa aleatëve evropianë për qëndrimin e tij të mëhershëm ndaj Moskës.

Presidenti Macron arriti në Rumani në kuadër të një udhëtimi treditësh në krahun jugor të NATO-s, përfshirë Moldavinë, përpara një vizite të mundshme në Kiev të enjten bashkë me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministrin italian Mario Draghi dhe presidentin rumun Klaus Iohannis, thanë dy burime diplomatike.

Vizita simbolike do t’i paraprinte rekomandimit të Komisionit Evropian për statusin e Ukrainës si vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, një synim për të cilin vendet më të mëdha evropiane kanë qenë të vakët dhe që do të diskutohet në një takim të udhëheqësve të bllokut me 23 dhe 24 qershor.

“Jemi në një pikë kur ne, evropianët, duhet t’u dërgojmë sinjale të qarta politike Ukrainës dhe popullit të saj ndërsa ajo po reziston heroikisht”, tha presidenti Macron, pa dhënë hollësi.

Udhëheqësi francez është kritikuar nga Ukraina dhe aleatët e Evropës Lindore për atë që ata e shohin si mbështetjen e tij të paqartë për Ukrainën në luftën kundër Rusisë.

Zyrtarët francezë ditët e fundit janë vënë në përpjekje për të forcuar mesazhet publike, ndërsa presidenti Macron u duk me një qëndrim më të ashpër të martën në mbrëmje kur ishte me trupat e tij.

“Ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar forcat ruse, për të ndihmuar ukrainasit dhe ushtrinë e tyre dhe të vazhdojmë të negociojmë”, u tha ai trupave franceze dhe atyre të NATO-s në një bazë ushtarake në Rumani.

Macron në javët e fundit ka theksuar disa herë se ështe jetike që Rusia të mos “poshtërohej”, në mënyrë që të mund të gjendej një zgjidhje diplomatike kur të mbaronin luftimet dhe ai ka vazhduar të mbajë hapur kanalet e komunikimit me Kremlinin, duke inatosur aleatët e vijës më të ashpër.

Duke folur së bashku me presidentin rumun Iohannis, presidenti Macron i minimizoi ato komente, por këmbënguli se Ukraina, e cila shpreson se do të fitojë luftën, përfundimisht do të duhet të negociojë me Rusinë.

“Ne ndajmë një kontinent. Gjeografia është kokëfortë dhe në fund të fundit, Rusia është aty. Ishte dje, është aty sot dhe do të jetë aty nesër”, u tha ai gazetarëve.

Franca drejton një grup të NATO-s në Rumani prej rreth 800 trupash, duke përfshirë 500 trupa franceze së bashku me trupa të tjerë nga Holanda dhe Belgjika. Parisi ka vendosur gjithashtu një sistem raketash tokë-ajër.

Vëmendja mund të mund të përqendrohet në Kiev të enjten, ndërsa burime diplomatike thonë se udhëheqësit evropianë mund të shkojnë në kryeqytetin e Ukrainës.

Presidenti Macron nuk pranoi të komentojë mbi “çështjet logjistike”, por tha se është e rëndësishme të zhvillohen bisedime të reja me Ukrainën për çështjet ushtarake, financiare dhe çështjet që lidhen me eksportimin e drithërave nga ky vend.

Presidenti Iohannis i Rumanisë tha se mbështetja duhet të përfshijë ofrimin e statusit të kandidatit për Ukrainën.

“Për mendimin tim, statusi i kandidatit duhet të jepet sa më shpejt që të jetë e mundur. Është një zgjidhje korrekte nga pikëpamja morale, ekonomike dhe e sigurisë”, tha presidenti Iohannis, duke shtuar se ka pasur përpjekje për të gjetur një zgjidhje të mundshme për të tejkaluar dallimet midis fuqive evropiane rreth kësaj çështjeje./VOA