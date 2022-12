Mac Allister në “qendër” të merkatos, Chelsea, Arsenal e Atletico pas argjentinasit

Me paraqitjet fantastike në Kupën e Botës, Alexis Mac Allister e afirmoi veten në tregun botëror. Argjentinasi do t’i bashkohet Brighton në ditët në vijim për të vazhduar të luajë në Premier League, megjithëse e ardhmja e tij në “Falmer Stadium” mund të jetë e numëruar. Sipas mediave, mesfushori shihet si një opsion i mundshëm për Chelsea, Arsenal dhe Atlético de Madrid, në këtë mënyrë.

Largimi i tij i mundshëm nuk pritet për merkaton e dimrit që do të nisë më 1 janar pasi Brighton nuk ka ndërmend ta shesë. Prandaj, largimi i tij mund të ndodhë verën e ardhshme në këmbim të një oferte të madhe financiare. Mac Allister ishte i rregullt në njëmbëdhjetëshen e Graham Potter dhe po ashtu në atë të Roberto de Zerbit, megjithatë me Argjentinën ai e nisi Kupën e Botës nga stoli. Trajneri Lionel Scaloni e futi në ditën e dytë kundër Meksikës dhe nuk e uli më 24-vjeçarin derisa u shpall kampion bote.

Ish-lojtari i Boca Juniors e tregoi gjatë Kupës së Botës se ishte një mesfushor i palodhur me një kapacitet të madh, në punën e tij mbrojtëse dhe me një prekje të mirë të topit pranë zonës kundërshtare. Megjithatë, pjesëmarrja e tij në Kupën e Botës përfundoi me një gol dhe një asist.

Në rast se Atletico merr përsipër Mac Allister, Cholo Simeone do të merrte një lojtar 24-vjeçar me një të ardhme fantastike, i cili pa dyshim do të ishte një futbollist që do të përshtatej në skemën e trajnerit argjentinas. /albeu.com