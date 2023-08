Lumturi e dashuri! Një javë e mirë i pret këto shenja të Horoskopit

Fillon një javë me përvoja të lumtura për tre shenja. Aspektet planetare i favorizojnë dhe për sa kohë i qëndrojnë besnikë dashurisë dhe pozitiveve të saj, aq më bukur do të kalojnë mirë.

Binjakët

Lejoni vetes të relaksoheni. Ju jeni gjyqtari juaj më i ashpër, por këtë javë meritoni pak përkëdhelje. Është koha të filloni të dashuroni përsëri, dhe ndërsa dashuria nuk ju ka lënë kurrë, ju po përmbaheni nga frika. Ju nuk doni të lëndoheni dhe kush mund t’ju fajësojë? Por, nga ana tjetër, tranzitet e javës ju frymëzojnë dhe ju shtyjnë të hapeni për të përjetuar sa më shumë që të mundeni.

Bricjapi

Gjatë javës 7 – 13 gusht 2023, do të uleni dhe do të kuptoni se bukuria në jetën tuaj ndahet me një person që është shumë si ju dhe se nuk ka pasur kurrë arsye që ju të dy të jeni në mosmarrëveshje. Ju keni marrë mësimet tuaja dhe tani e dini se marrëdhënia juaj i ka rezistuar kohës. Është koha që të dy të pranoni se jeni dashuritë e jetës së njëri-tjetrit dhe të vazhdoni përpara.

Ujori

Do të zbuloni se gjatë javës 7-13 gusht 2023, kreativiteti nxjerr në pah dashurinë që keni fshehur brenda dhe kur e ndani atë humor krijues me personin me të cilin jeni në një lidhje, ju afron më shumë. Kreativiteti është ajo që ndez disponimin pozitiv në rastin tuaj, dhe kjo është ajo që ju keni kërkuar për kaq shumë kohë. Një qëllim i përbashkët, për të punuar së bashku dhe për ta bërë lidhjen tuaj më të fortë dhe më të sigurt.