Lum ata që i kanë miq! 4 shenjat e Zodiakut që japin këshillat më të mira

Kur vjen puna për të marrë këshilla, duhet të siguroheni se po shkoni te personi i duhur para së gjithash. Disa miq janë të mirë për këshilla për takime dhe disa janë të mirë për njohuri mbi restorantet më të mira në qytet . Një gjë mund të kenë të përbashkët këta këshilltarë? Shenja e tyre e zodiakut. Më poshtë, zbuloni katër shenjat e zodiakut që japin këshillat më të mira – dhe fushën e tyre specifike të ekspertizës.

1. Shigjetari

Një dashurues i aventurave dhe eksplorimit, miku juaj shigjetar do të sigurohet që t’ju rikthejë kur të jeni në ditët tuaja më të vështira. Prisni që këto shenja argëtuese t’ju japin një bisedë të rreptë për rëndësinë e një ekuilibri mes punës dhe jetës kur filloni të merrni zakonin për të kërcyer nga një projekt në tjetrin. Por ideja e tyre për të këshilluar nuk ka të bëjë vetëm me uljen me ju në dhomën tuaj të ndenjes dhe të bisedoni. Për shkak se janë natyrshëm peripatetikë, këto shenja zjarri hiperenergjike me shumë mundësi do t’ju largojnë në ndonjë shëtitje të bukur, do t’ju çojnë drejt në majën e malit dhe do të zbërthejnë rëndësinë e stërvitjes, ajrit të pastër dhe zbulimit të mjediseve të reja. Shigjetarët janë gjithashtu optimistë të zjarrtë, kështu që kur të filloni të ndiheni pak të zhgënjyer për jetën.

2. Bricjapi

Dëgjo, ne të gjithë futemi në ato faza të shokuara ku thjesht nuk ndihemi të motivuar dhe ambiciet dhe qëllimet tona ndihen paksa të paarritshme. Fatmirësisht, ne kemi këto shenja tokësore të bazuara për të na dhënë një perspektivë. Bricjapët janë punëtorë të zellshëm dhe komunikues të plotë, kështu që nëse mendoni se keni qenë të ulur në idenë tuaj të biznesit të vogël për pak kohë, telefononi mikun tuaj Bricjap. Ajo do t’ju japë këshillat më të mira se si mund të merrni iniciativën për të hequr qafe atë ngutje anësore.

3. Akrepi

Mjeshtër i hetimeve dhe marrjeve në pyetje, miku juaj Akrep është shoku më i mirë për t’u drejtuar kur keni nevojë për këshilla se si të merreni me problemet e të dashurit. Këto shenja uji do t’ju kujtojnë se sa mbretëreshë e fuqishme dhe e merituar jeni, ndërsa në të njëjtën kohë do t’ju japin të gjitha sekretet e tyre për të kapur një mashtrues në flagrancë. Por nuk ka të bëjë vetëm me hakmarrjen dhe skemat me këtë shenjë misterioze. Akrepët njihen gjithashtu se janë mjaft joshëse, kështu që nëse ndiheni pak të mërzitur për një takim të parë në pritje ose keni nevojë t’i përmirësoni gjërat në marrëdhënien tuaj aktuale, ato do t’ju bëjnë të ndiheni sh8ukmë joshëse.

4. Gaforrja

Kjo shenjë e ujit njihet si nëna e zodiakut, dhe si e tillë, ajo do t’ju japë disa këshilla të shëndosha për çdo gjë. Nga problemet e djemve te çështjet familjare. Gaforret i kanë të gjitha bazat e mbuluara. Nëse thjesht keni nevojë për dikë që t’i hapni shfryrjet për ndonjë gjë të vogël, miku juaj Gaforrja është aty, gati të dëgjojë me një vesh të mprehtë – ose të paktën me një tas të ngrohtë me supë pule për t’ju qetësuar – sepse ata gjithashtu e kuptojnë se ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bëni për një person është ta lini të flasë.