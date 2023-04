Luizi premton spektakël: Do dal në nominim me Oltën, do çmendet krejt

Luizi u ka treguar banorëve “përplasjen” që ka pasur me Oltën dhe ka thënë se mund të dalë në nominim me të “kokë me kokë” dhe se kjo mund të ndodhë para finales.

Luizi: Jam tu medu si me bo Luizin me dal prej vetes. Veç një fjalë I thashë se u çova prej gjumit “Pse kaq qetësi”, tha “Janë fjet”. “Po pse s’bën si e marrë siç po baje tan ditën”, i thashë. Ishte mirë, si me thanë ajo kundërshtarja, ajo femra e fortë e më the e të thashë.

Keni me pa spektakël, veç keni me u ul dhe do shihni spektakël. Veç të dal në nominim unë me të, edhe shiheni. Ju thoni s’dilni, por unë besoj se do dalim pak para finales, edhe do i shihni reagimet e saja, ta po çmendet krejt.