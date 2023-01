Marrëdhënia mes Oltës dhe Luizit nuk është aspak e mirë.

Ditën e djeshme dyshja u përplasën keq me njëri-tjetrin, ndërsa së fundmi gjatë një bisede me banorët Luizi e ka krahasuar Oltën me një sëmundje ngjitëse.

Luizi: E shoh si sëmundje ngjitëse Oltën në këtë shtëpi, si pandemi që i infekton të gjithë.

Efi: Unë jam e vaksinuar!

Amosi: Dhe cila është sëmundja?

Luizi: Një virus mo, covid, sëmundjen që ka vetë do që ta transmetojë!