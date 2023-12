Luizi dhe Kiara në aksion për emrin e vajzës, Sharka ka diçka për të thënë

Pasi zbuluan lajmin që janë në pritje të ëmbël, Luizi dhe Kiara po kërkojnë ndihmën e ndjekësve të tyre për të zgjedhur emrin e vajzës.

E ku më mirë mund ta bënin këtë sesa në një “live” në Instagram, ku u mblodhën me mijëra fansa. Propozimet ishin nga më të ndryshmet, por Luizi zbuloi se së bashku me Kiarën dëshirojnë që emri i fëmijës së tyre të parë të fillojë me shkronjën “L”.

Në këtë “live” diskutimesh mori pjesë edhe Ronaldo Sharka i cili ndryshe nga të tjerët që po komentonin emra të mundshëm, ai shkroi: “Kiara presim të të shohim në Fan Club nesër”, duke e shoqëruar me një emoji me sytë me zemra.

Kujtojmë që Ronaldo është përballur virtualisht shpesh herë me Luizin dhe Kiarën, mirëpo si duket i ka lënë pas krahëve mëritë dhe tani e komplimenton dyshen.