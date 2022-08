Luiza Gega nderohet në Bulqizë, i jepet titulli i lartë “Qytetar Nderi”

Pas nderimeve dhe ceremonisë shtetërore që iu bë në kryeministri, Luiza Gega ka marrë një tjetër vlerësim shumë të lartë.

Qyteti i sajë i lindjes, Bulqiza, ka shpallur atleten “Qytetar Nderi”, një titull dhe një vlerësim shumë i lartë.

Me konsensus të plotë dhe me një mbledhje të jashtëzakonshme, Këshilli Bashkiak i Bulqizës i ka dhënë Luiza Gegës këtë titull. Ndërkohë ceremonia e dorëzimit do të bëhet ditën e hënë.

Luiza Gega u shpallet kampione Evropë në Mynih, në garën e 3000 mijë metrave me pengesa. Gega vendos rekord në këtë kampionat ndërsa i dhurojë Shqipërisë medaljen e parë në atletikë.