Lufta Rusi- Ukrainë, ja çfarë ka ndodhur gjatë orëve të fundit

Forcat ruse goditën pesë stacione hekurudhore në Ukrainën qendrore dhe perëndimore të hënën në mëngjes si pjesë e një fushate për të “shkatërruar sistematikisht infrastrukturën hekurudhore”, sipas kryetarit të Ukrzaliznytsia, kompania shtetërore hekurudhore e Ukrainës. Sistemi hekurudhor është bërë një shtyllë jetike në përpjekjet luftarake të vendit, duke transportuar furnizime thelbësore dhe civilë të dëshpëruar jashtë rrezikut.

Rusia ka bërë vetëm “përparime të vogla” që nga zhvendosja e fokusit të saj në marrjen e kontrollit mbi rajonin lindor të Donbasit të Ukrainës, tha të hënën Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar (MM). “Pa mbështetje të mjaftueshme logjistike dhe luftarake në vend, Rusia nuk ka arritur ende një përparim të rëndësishëm”, tha Ministria e Mbrojtjes në Twitter.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së është rrugës për në Moskë, thotë zëdhënësi i OKB-së: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres është aktualisht në një aeroplan në rrugë për në Moskë, tha të hënën zëvendës zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm Farhan Haq. Guterres do të “pritet” nga presidenti rus Vladimir Putin të martën dhe do të ketë një takim pune dhe drekë me ministrin e Jashtëm rus Sergej Lavrov. Ai është planifikuar gjithashtu të udhëtojë në Kiev dhe të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ministrin e jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba të enjten.

Shpërthimi në Kreminën e pushtuar nga Rusia rezulton me viktima: Një zyrtar i lartë në Ministrinë e Brendshme të Ukrainës thotë se ka pasur një shpërthim të madh në qytetin e Kreminës në rajonin e Luhanskut, një zonë e pushtuar së fundmi nga forcat ruse. Anton Gerashchenko tha se shpërthimi ndodhi në një ndërtesë administrative në qytet. Forcat ukrainase u tërhoqën nga Kreminna javën e kaluar. “Si rezultat i një shpërthimi gazi në ndërtesën e këshillit të qytetit në Kreminna, askush nuk mbijetoi”, tha ai në Telegram. CNN nuk mund të verifikojë numrin e viktimave dhe as origjinën e shpërthimit.

Diplomati rus thotë se armëpushimi nuk ka gjasa “për momentin”: Një zëvendës i ambasadorit të Rusisë në OKB doli në podiumin e aksioneve në OKB të hënën për të thënë se një armëpushim në Ukrainë nuk është një opsion i mirë tani. “Ne nuk mendojmë se armëpushimi është një opsion i mirë tani, sepse i vetmi avantazh që do t’i japë do t’u japë mundësi forcave ukrainase të rigrupohen dhe të bëjnë më shumë provokime si Bucha,” Dmitry Polyanskiy, Zëvendës Përfaqësuesi i Parë i Përhershëm i misionit të Rusisë në Kombet e Bashkuara, tha. “Sinqerisht nuk më takon mua të vendos, por nuk shoh ndonjë arsye (kjo do të ndiqej) tani.”

Ndihma e SHBA-së për Ukrainën përballet me një të ardhme të pasigurt në Senat: ndihma ushtarake dhe humanitare e SHBA-së për Ukrainën mund të rrezikohet të ngecë në betejën e imigracionit që po zhvillohet në Kapitol Hill midis republikanëve dhe administratës Biden. Administrata Biden pritet t’i dërgojë Kongresit një tjetër kërkesë shtesë këtë javë për Ukrainën, pasi paralajmëroi se paratë nga paketa e fundit pothuajse janë varfëruar. Por, ndërsa ka mbështetje të gjerë në Kapitol Hill për t’i dhënë më shumë ndihmë Ukrainës, rruga drejt kalimit është shumë më e pasigurt në Senatin e SHBA.

Rusia dëbon 40 diplomatë gjermanë në shenjë hakmarrjeje: Rusia njoftoi të hënën se po dëbonte 40 diplomatë gjermanë nga vendi si një veprim hakmarrës ndaj vendimit të Berlinit në fillim të prillit për të dëbuar një “numër të konsiderueshëm” zyrtarësh në ambasadën ruse. I thirrur nga ministria e jashtme ruse të hënën, ambasadori gjerman në Moskë u “prit me protestë të fortë në lidhje me vendimin hapur armiqësor të qeverisë gjermane”, tha ministria. Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock e quajti vendimin e Moskës për të dëbuar diplomatët “të pajustifikuar”.

Departamenti Amerikan i Shtetit miraton shitjen e huaj ushtarake prej 165 milionë dollarësh në Ukrainë: Departamenti amerikan i Shtetit miratoi të hënën një shitje ushtarake të huaj ushtarake në Ukrainë prej 165 milionë dollarësh “municione jo standarde” të hënën, sipas një njoftimi nga Departamenti i Shtetit. Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes njoftoi Kongresin për shitjen më 24 prill, thuhet në njoftim. Lëvizja iu transmetua ukrainasve gjatë udhëtimit të Sekretarit të Shtetit të SHBA Antony Blinken dhe sekretarit amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin në Kiev gjatë fundjavës.

Asnjë marrëveshje me Rusinë për korridorin për evakuimin e fabrikës Azovstal në Mariupol: Asnjë marrëveshje për një korridor nuk ishte arritur me Rusinë për evakuimin e civilëve nga uzina e çelikut Azovstal në Mariupol, tha të hënën zëvendëskryeministrja ukrainase Iryna Vereshchuk. “Sot, pala ruse shpalli edhe një herë ekzistencën e një korridori për largimin e civilëve nga Azovstal”, tha ajo në një deklaratë në Telegram. “Kjo mund të besohej nëse rusët nuk do t’i kishin thyer korridoret humanitare shumë herë më parë. Unë e di se çfarë po them sepse, në emër të presidentit, unë personalisht jam duke zhvilluar negociata të tilla dhe duke organizuar korridoret humanitare. Është e rëndësishme të kuptohet se Korridori humanitar hapet me marrëveshje të të dyja palëve Korridori i shpallur në mënyrë të njëanshme nuk parashikon sek./albeu.com