Lufta Rusi-UKrainë, ja çfarë duhet të dini për zhvillimet e fundit

Të paktën pesë persona u vranë – dhe 18 u plagosën – pasi raketat ruse goditën infrastrukturën e transportit në dy qytete në rajonin qendror të Ukrainës Vinnytsia, thanë zyrtarët lokalë.

Sipas zyrtarëve ukrainas, pesë hekurudha ishin në shënjestër të sulmeve – duke përfshirë një afër Lviv dhe dy në rajonin Rivne.

Sekretari i Mbrojtjes Ben Wallace ka konfirmuar se Mbretëria e Bashkuar po i jep Ukrainës “një numër të vogël” automjetesh të blinduara Stormer, të pajisura me lëshues për raketat anti-ajrore Starstreak.

Mbretëria e Bashkuar tha gjithashtu se kishte vlerësuar se rreth 15,000 personel ushtarak rus ishin vrarë që nga fillimi i pushtimit.

Një korridor humanitar i propozuar për evakuimin e civilëve të kapur në rrethimin në fabrikën e çelikut në Mariupol ka dështuar të materializohet.

Moska tha se do të kishte një armëpushim rreth uzinës nga ora 1400 me orën lokale, por zëvendëskryeministri i Ukrainës tha se nuk ishte arritur asnjë marrëveshje dhe bëri thirrje për garanci me shkrim sigurie.

Më shumë se 45,000 ukrainas janë larguar nga vendlindja e tyre në 24 orët e fundit, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët – duke e çuar numrin e përgjithshëm të refugjatëve në 5.2 milionë.

Rusia ka “kërkuar t’i jepet fund” propozimeve të SHBA-së për të dërguar më shumë armë në Ukrainë. Ambasadori i Moskës në Uashington tha se një notë zyrtare diplomatike ishte dërguar në Shtëpinë e Bardhë. Kjo vjen pasi SHBA premtoi 713 milion dollarë të tjera ndihmë ushtarake për Ukrainën./albeu.com