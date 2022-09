Lufta po teston durimin e Amerikës

“Ju mund të mos jeni të interesuar për luftën”, besohet se ka thënë dikur ish politikani rus Leon Trotsky. “Por lufta është e interesuar për ju.”

Pavarësisht nëse këto fjalë iu përshtaten apo jo revolucionarit komunist rus, ato gjejnë rezonancë në rrëfimin e reporterit të Wall Street Journal, Michael Gordon për fushatën e vazhdueshme të udhëhequr nga SHBA për të mposhtur Shtetin Islamik në Irak dhe Siri, një luftë që askush në Shtëpinë e Bardhë nuk donte vërtet, por ai që e kërkonte gjithsesi.

Presidenti i atëhershëm i SHBA-së, Barack Obama donte që viti 2014 të ishte i ashtuquajturi viti i tij i tërheqjeve, nga Barack Obama te Donald Trump, duke çimentuar trashëgiminë e tij duke tërhequr trupat nga Afganistani, tashmë lufta më e gjatë e Amerikës. (Trupat amerikane ishin larguar nga Iraku tre vite më parë.)

Dhe më pas përdori një koalicion të udhëhequr nga NATO për të mbyllur hapësirën ajrore mbi Libi në vitin 2011 në mbështetje të rebelëve që kundërshtonin diktatorin e atëhershëm libian Muammar al-Gaddafi.

Shteti Islamik u bë një problem i politikës së jashtme për Shtetet e Bashkuara pikërisht në kohën kur Uashingtoni do të ishte më pak i interesuar për t’u marrë me të. Obama e hodhi poshtë grupin militant dhe degët dhe filialet e tjera lokale të Al Kaedës në Lindjen e Mesme dhe Afrikë si “ekipin e JV ” (në krahasim me atë që ai e shihte si kërcënimin më serioz të organizatës kryesore të Al Kaedës përgjegjëse për sulmet e 11 shtatorit ) në një artikull të New Yorker në janar 2014.

Gjenerali Lloyd Austin, atëherë kreu i Komandës Qendrore të SHBA dhe tani sekretari i mbrojtjes i Presidentit të SHBA-së Joe Biden, thuhet se e karakterizoi Shtetin Islamik si një “blic”.

Kur këshillonte Obamën për grupin, megjithëse një zëdhënës i Austin në atë kohë mohoi që gjenerali ta kishte konsideruar ndonjëherë grupin në atë mënyrë. Por aftësia për të injoruar ose minimizuar kërcënimin e Shtetit Islamik nuk zgjati shumë.

Deri në shtator të vitit 2014, grupi kishte prerë kokën e dy reporterëve amerikanë në kamera në incidente të veçanta dhe kishte kontrolluar një sipërfaqe toke që lidhte kufijtë e Sirisë dhe Irakut, e cila ishte ndoshta aq e madhe sa Britania e Madhe , sipas vlerësimeve të Qendrës Kombëtare të Kundër Terrorizmit të SHBA-së.

Deri në fund të vitit të ardhshëm, ata kryen sulme në tokë të huaj, përfshirë në Paris. Dhe trupat amerikane do të ktheheshin në Irak, duke u përgatitur për të luftuar grupin terrorist, raporton abcnews.al.

Fakti që Shtetet e Bashkuara u futën në Irak për herë të tretë në po aq dekada, ndoshta nuk e befasoi Gordonin, i cili kishte mbuluar për New York Times si Operacionin “Stuhia e Shkretëtirës” në 1991 dhe luftën e SHBA-së në 2003 që rrëzoi presidentin e atëhershëm irakian Sadam.

Hussein si dhe kishte shkruar tre libra për luftërat e SHBA-së në rajon deri në kohën kur Shtetet e Bashkuara dërguan trupat në Irak në 2014. Gordon e pranon narrativën pasi ushtria amerikane, e cila nuk kishte marrëveshje ligjore për të vendosur trupa në Irak pas luftës së 2003 filloi të praktikonte në Bagdad në misione faktmbledhëse.

Nëse Shteti Islamik ishte një ekip JV, siç tha Obama, ai ishte shumë më i aftë se çdo gjë që Shtetet e Bashkuara kishin parë më parë. Zyrtarët irakianë përshkruan një forcë terroriste të këmbësorisë që po shkatërronte linjat e tyre të frontit me bomba në makina dhe sulme të sofistikuara.

“Do ta them shumë troç. Më trembi”, i tha Gordonit gjeneralit të ushtrisë Michael Nagata, i cili udhëhoqi forcat speciale amerikane në Lindjen e Mesme në kohën e fuqizimit të Shtetit Islamik.

Ndërsa ushtria e Irakut po shembej, shkruan Gordon, Obama u përball me presion më të madh brenda administratës së tij dhe nga irakianët të cilët mbështeteshin në aeroplanët e vegjël Cessna për mbulimin ajror për të dërguar drone nga distanca dhe më pas fuqi ajrore.

Biden si zëvendëspresident i atëhershëm i SHBA-së, Obama u përball me presion për ta mbajtur misionin të ngushtë – nëse do të kishte fare një mision. Ngjarjet, siç tregon libri i Gordonit, do të detyronin Obamën të merrnin masa të tjera. Masakra e Shtetit Islamik ndaj Yazidëve në malet veriore Sinjar të Irakut solli sulme ajrore amerikane dhe britanike që do të bëheshin një element kryesor i luftës, pasi Komanda Qendrore e SHBA-së kishte lobuar për ta për muaj të tërë.

Dhe aleati më premtues për të çrrënjosur Shtetin Islamik në anën siriane të kufirit – Njësitë e Mbrojtjes Popullore Kurde, të përbuzura nga Turqia u kapën nga grupi terrorist në njërën anë dhe u ndaluan të kalonin kufirin turk nga ana tjetër.

Me fuqinë ushtarake të SHBA-së të vetmin kundërhelm, Obama nisi sulmet ajrore. Nëse fusha e betejës ishte kryesisht e njëjtë gjatë tre dekadave, klima politike në Shtetet e Bashkuara mezi njihej.

Ajo që ndryshoi në tre dekada që nga Operacioni “Stuhia e Shkretëtirës”, i cili pa fuqitë ajrore të SHBA-së të shkatërronin forcat e Huseinit dhe t’i dëbonin ata nga Kuvajti në pak më shumë se një muaj në 1991, nuk është vetëm interesi në rënie i Shteteve të Bashkuara për të kërkuar përbindësha për të shkatërruar, por gjithashtu sasia e fuqisë ushtarake që Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbajnë për t’i mposhtur ato.

Por edhe pse administratat e Obamës dhe më pas Trump nuk ishin të interesuara për luftën, lufta ishte ende e interesuar për ta. Në vitin 2016, ushtria irakiane po trokiste në derën e Mosulit, Irak dhe Forcat Demokratike Siriane të mbështetura nga SHBA po përgatiteshin për betejën e tyre kulmore në Raqqa, Siri – qendrat e dyfishta të kalifatit të vetëpërshkruar nga Shteti Islamik, raporton abcnews.al.

Dhe këshilltarët ushtarakë të SHBA-së, të cilët supozohej se thjesht do të këshillonin dhe ndihmonin forcat irakiane (dhe më pas siriane), po afroheshin shumë më pranë vijës së frontit.

Nëse ky libër është paksa i ndryshëm nga historitë e mëparshme ushtarake të Gordonit, kjo ndodh sepse lufta që Shtetet e Bashkuara zhvilluan në Irak dhe Siri kundër Shtetit Islamik ishte ndryshe nga luftimet e mëparshme në Irak. Por rrëfimi si zëri i Gordon-it po na ndihmon për të treguar se përpjekja për të luftuar pa kosto kishte një kosto.

Për shembull, dislokimet që kufizuan rotacionin e trupave në Siri në 120 ditë, i lanë trupat amerikane pranë linjave të Shtetit Islamik, të varura nga forcat partnere për mbrojtje.

Militantët e mbështetur nga Irani ishin në luftë dhe Shtetet e Bashkuara duhej të pranonin se irakianët kishin përparësitë e tyre. Dhe kjo është çështja me “nga, me dhe përmes”, fraza e Pentagonit për misionin që pa forcat irakiane dhe siriane të merrnin drejtimin në luftën e Shtetit Islamik, me ndihmën ajrore dhe artilerie nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore.

Administratat e Obamës dhe Trump ndonjëherë nuk kishin sukses, duke u përpjekur të diktonin strategjinë ushtarake. Në Mosul, ndërsa amerikanët u përpoqën të krijonin një front të dytë për të sulmuar pozicionet e Shtetit Islamik në qytet, komandantët ushtarakë amerikanë heshtën përballë politikanëve irakianë.

“Irakianët nuk mund të urdhëroheshin apo as ti bënin presion për të përqafuar strategjinë e amerikanëve”, shkruan Gordon.

Dhe partneritetet janë më shumë si martesa me armë gjahu, ku Shtetet e Bashkuara ndonjëherë duhet të punojnë me grupe që nuk i pëlqejnë ose që, në kontekste të tjera, mund të jenë edhe armiq të SHBA-së, siç bëri me milicitë shiite të mbështetur nga Irani në Iraku dhe grupet e lidhura me Al Kaedën në Siri.

Me luftën e Shtetit Islamik që nuk ishte projektuar apo shitur si një prioritet i politikës së jashtme të SHBA-së, ajo u bë gjithnjë e më shumë një albatros politik nën udhëheqjen e Trump që ishte e lodhur nga luftërat në Lindjen e Mesme.

Vetë Trump mendoi se aleatët e SHBA-së “duhet të hapin kuletat e tyre dhe të paguajnë për të”, shkruan Gordon. Kjo është gjithashtu një histori kostosh të mëdha. Portreti i Gordonit është i dobishëm për të shpjeguar se si një mision ushtarak që synohej të mbahej i vogël mori përmasat e veta.

Komanda e Përbashkët e Operacioneve Speciale të Ushtrisë ndonjëherë kryente bastisje në Irak pa marrë nënshkrimin e gjeneralit të lartë amerikan që drejtonte misionin në Irak dhe Siri ose pa u konsultuar me autoritetet irakiane.

Në një episod të hershëm veçanërisht të zhurmshëm të përshkruar nga Gordon, sulmuesit amerikanë që vizitonin homologët e tyre kurdë në qytetin irakian të Duhokit e gjetën veten duke bërë thirrje për sulme ajrore, raporton abcnews.al.

Narrativa përfundon në fund të administratës Trump, duke u zhytur vetëm fillimisht në goditjet periodike të Bidenit kundër objektivave iraniane në Siri. Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha, trupat amerikane mbeten në të dyja vendet në role të vogla këshilluese – një pohim se Shtetet e Bashkuara do të duhet të qëndrojnë ende në Lindjen e Mesme.

Michele Flournoy, një ish-zyrtare e lartë e Pentagonit, tregoi në një ngjarje për librin që një homolog i Lindjes së Mesme i kishte thënë dikur se ndërsa amerikanët mendojnë se çdo problem mund të zgjidhet, “çdo problem në pjesën tonë të botës mund të zgjidhet vetëm menaxhuar.”

Fatkeqësisht për amerikanët që përpiqen të largojnë vëmendjen e tyre nga ai rajon, ky aspekt i luftës në Lindjen e Mesme nuk ka ndryshuar./abcnews.al