Lufta në Ukrainë, SHBA: Nuk mund të negociojmë me Vladimir Putin

Ish-përfaqësuesi special i SHBA-së për Ukrainën, Kurt Volker, insistoi këtë pasdite se nuk beson se negociatat me Vladimir Putin “mund të japin rezultate”.

Ai tha për Radio Liberty: “Është një ide e mirë për të parë nëse Rusia është e gatshme të kërkojë mënyra për t’u tërhequr. Rusia duhet të tërheqë forcat e saj nga Ukraina, ajo ka vendosur synime për të marrë Ukrainën që janë të paarritshme. Forcat ruse kanë pësuar humbje të konsiderueshme, kështu që Putini tani e gjen veten në një pozitë gjithnjë e më të dobët. Dhe ia vlen të hetohet se çfarë po bën presidenti turk Erdogan tani: a e pranon vetë Putin këtë, a mund të mendojë ndryshe, a mund t’i tërheqë trupat e tij Ia vlen të provohet”.

Volker shton se ai beson se Putin “tashmë ka marrë një vendim, të shkatërrojë Ukrainën si shtet, të shkatërrojë njerëzit”.

“Ai do të marrë atë që mund të marrë tani dhe do të vazhdojë më vonë. Për sa kohë që ai ka këtë mendësi imperialiste, ai nuk do të ndalet. Prandaj nuk besoj se asnjë negociatë mund të japë rezultat”, thota ai më tej./albeu.com