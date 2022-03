Lufta në Ukrainë, paralajmëron Borrell: Rrezikohet stabiliteti dhe siguria e Ballkanit Perëndimor

Edhe Ballkani Perëndimor do të vuaj pasojat e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Kështu deklaroi përfaqësuesi i lartë i BE-së për politikë të jashtme, Josep Borrell, në konferencën për shtyp gjatë vizitës së tij në Bosnje dhe Hercegovinë.

Paralajmërimi i fortë i Borrell është se stabiliteti dhe siguria e Ballkanit Perëndimor mund të preket gjithashtu dhe sot duhet të konsiderohet më e rëndësishme se kurrë.

Sipas tij duhet të ketë një rritje të ushtrive në këtë rajon.

“Vala goditëse e luftës në Ukrainë do të prishë ekonominë botërore dhe do të krijojë efekte që shkojnë përtej territorit ukrainas. Kjo do të thotë se stabiliteti dhe siguria e Ballkanit Perëndimor mund të preket gjithashtu dhe sot duhet të konsiderohet më e rëndësishme se kurrë. Dhe kjo justifikon “rritje të ushtarëve” në rajon” u shpreh Borrel mes të tjerash.