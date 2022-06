Lufta në Ukrainë, NATO pranon të rrisë financimin e përbashkët

Aleatët e NATO-s kanë rënë dakord të rrisin fondet e përbashkëta, tha Sekretari i Përgjithshëm Jens Stoltenberg.

Ai tha se aleanca kishte vendosur për një “ndryshim themelor në mbrojtjen dhe parandalimin tonë” ndërsa ai përvijoi konceptin e ri strategjik të NATO-s.

Stolteberg përsëriti se NATO do të forcojë mbrojtjen përpara, do të rrisë grupet e betejës në pjesën lindore të aleancës dhe do të rrisë numrin e trupave në gatishmëri të lartë në 300,000.

Planet e tjera do të përfshijnë rritjen e aftësive të mbrojtjes ajrore dhe forcimin e komandës dhe kontrollit.

“Kjo është hera e parë që nga Lufta e Ftohtë që ne kemi bërë plane të tilla,” tha ai.

Në temën e ndihmës për Ukrainën, ai tha se ishte rënë dakord për një “përmirësim” të mbështetjes, i cili do të përfshinte komunikimin e sigurisë, karburantin, furnizimet mjekësore dhe armaturën e trupit./albeu.com