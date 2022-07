Lufta në Ukrainë, momenti kur Modric bisedon me një fëmijë të mbetur jetim nga bombardimet ruse (VIDEO)

Kampioni i Evropës, fantazisti kroat i madrilènëve ka bërë një video-telefonatë me një djalë të moshës gjashtëvjeçare.

Ai ishte i shoqëruar nga ish-shokut të tij të skuadrës Srna, prindërit e të cilit vdiqën në Mariupol pas një prej bombardimeve të shumta ruse.

Vogëlushi kishte veshur me fanelën e Shakhtar Donetsk kampionë të Ukrainës, nuk mund ta besonte se po fliste me një kampion si Luka Modric, që luan me Realin e Madridit./albeu.com