Lufta në Ukrainë, Mercedes-Benz bëhet kompania e fundit perëndimore që tërhiqet nga Rusia

Mercedes është bërë kompania e fundit perëndimore që tërhiqet nga Rusia, pas pushtimit të Ukrainës në shkurt. Firma me bazë në Gjermani ndaloi prodhimin dhe eksportin në vend në fillim të marsit. Por tani ajo thotë se do të tërhiqet nga tregu rus dhe do t’i shesë aksionet e filialeve të saj tek një investitor vendas.

Nissan i Japonisë u largua nga Rusia në fillim të këtij muaji, pas të njëjtit lëvizje nga Toyota dhe Renault. Nissan mori një humbje prej 700 milion dollarësh (600 milion £) duke ia dorëzuar biznesin e saj një entiteti shtetëror për një tarifë nominale, raportohet se më pak se 1 £. Por Harald Wilhelm, zyrtari kryesor financiar i Mercedes, tha se largimi i tij nga Rusia nuk pritej të kishte ndonjë efekt të ri serioz në fitimet e kompanisë.

Vendimi vjen pasi shumë kompani perëndimore u tërhoqën nga Rusia në fillim të vitit, duke përfshirë Starbucks, McDonald’s dhe Coca-Cola. Firma të tjera makinash, duke përfshirë Jaguar Land Rover, General Motors, Aston Martin dhe Rolls-Royce, të gjitha ndaluan dërgesat në vend në muajt e parë të luftës. James Baggott, kryeredaktor i uebsajtit të industrisë Car Dealer Magazine, tha se Mercedes ishte në hap me kompanitë e tjera kur ndaloi eksportet dhe pezulloi operacionet në Rusi në fillim të vitit, por shumë prodhues të tjerë të makinave u tërhoqën shpejt nga vendi krejtësisht.

“Rusia ishte një treg fitimprurës për prodhuesit e makinave luksoze si Mercedes para luftës, me makina si fuoristrada e saj G Wagen dhe S Class shumë të njohura me elitën e saj. Ndoshta Mercedes shpresonte për një zgjidhje të shpejtë të luftës, dhe tani kjo duket e pamundur, firma më në fund ka marrë vendimin e vonuar për të lënë vendin përgjithmonë,” tha ai.

Natalia Koroleva, shefe ekzekutive e Mercedes-Benz në Rusi, tha në një deklaratë se prioritetet kryesore në këtë lëvizje ishin përmbushja e detyrimeve ndaj klientëve rusë dhe ruajtja e vendeve të punës në Rusi. Shoqata e Bizneseve Evropiane (AEB) tha se 9,558 automjete Mercedes u shitën në Rusi nga janari në shtator, 72.8% më pak se një vit më parë.