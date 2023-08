Lufta kundër inflasionit, Austria vendos kufirin e qirave

Qeveria federale konservatore dhe e gjelbër e Austrisë po vendos kufizime të çmimeve për një pjesë të madhe të qirave, si pjesë e luftës kundër inflacionit. Gjatë tre viteve të ardhshme, qiratë do të rriten vetëm një herë në vit me një maksimum prej pesë përqind, tha kancelari Karl Nehammer në Vjenë. Sipas zëvendëskancelarit Werner Kogler, do të përfitojnë nga kjo 75 përqind e të gjitha qirave. Një zgjidhje përtej kësaj periudhe po hartohet aktualisht.

Sipas të dhënave të qeverisë, pa ndërhyrje, disa sektorë të tregut të pasurive të paluajtshme në vitin 2024 i priste një rritje prej 15 për qind e qirasë. Nehammer tha se kjo është ajo që duam të shmangim, përpara një seance të posaçme të Parlamentit austriak për rritjen e çmimeve, të kërkuar nga opozita.

Kontroll për fitimet e mëdha

Kjo masë është pjesë e një pakete më të gjerë për të luftuar inflacionin. Fundjavën e kaluar, qeveria njoftoi se donte të vendoste më shumë mbi të ashtuquajturat fitime të rastësishme nga kompanitë që nxjerrin fitime nga lëndët djegëse fosile. Deri tani kjo bëhej vetëm nëse fitimi ishte 20 për qind më i lartë se mesatarja e fitimit të viteve të kaluara.

Në të ardhmen kjo vlerë do të vendoset në dhjetë për qind, u vendos. Që para verës, ÖVP dhe të Gjelbërit kishin rënë dakord t’i detyronin grupet e energjisë elektrike të paguanin më shumë.

“Të mbajmë jetën të përballueshme”.

Përveç kësaj, qeveria do të ngrijë në gjendjen aktuale shumë. Çmimet e taksës së autostradës dhe biletës për klimën, të cilat duhet ta bëjnë udhëtimin me tren më tërheqës, nuk duhet të rriten. “Ne do të vazhdojmë të sigurojmë që njerëzit të marrin lehtësim të drejtpërdrejtë dhe që jeta të mbetet e përballueshme,” tha Nehammer.

Në total, vëllimi i lehtësimit për qytetarët do të arrijë në 40 miliardë euro midis viteve 2024 dhe 2026, falë ndihmës direkte dhe uljes së taksave, siç është eliminimi i progresionit të ftohtë. /DW