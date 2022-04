LUFTA/ Ja mënyra se si Amerika po ndihmon Ukrainën

Një udhëtim i fshehtë në Kiev nga dy anëtarë të kabinetit amerikan kanë sinjalizuar një mentalitet të ri në Ukraninë.

Amerikanët nuk ishin të parët që vizituan Kievin gjatë luftës dhe mbas tyre udhëheqës të tjerë kanë bërë tashmë pelegrinazhin për të takuar Volodymyr Zelensky, presidentin e Ukrainës.

As amerikanët nuk ishin më të shquarit; ata nuk shkuan për një shëtitje të improvizuar në qytet, siç bëri Boris Johnson, kryeministri i Britanisë, më 9 prill. Dhe disa nga ofertat e tyre të dukshme ishin të kufizuara, mes tyre rihapja e vonuar e ambasadës amerikane në Kiev dhe emërimi i një ambasadori në vend, i cili, më shumë se një vit pas administrimit të Joe Biden, erdhi jashtëzakonisht vonë.

Amerika ka ofruar më shumë ndihmë ushtarake dhe civile për Ukrainën sesa të gjitha vendet e tjera së bashku. Zotërinjtë Blinken dhe Austin njoftuan një financim shtesë prej 713 milionë dollarësh për të paguar armët për Ukrainën dhe vendet aleate.

Ndoshta më e habitshme është ndryshimi i qëndrimit të Amerikës. Për të gjykuar nga komentet e sekretarëve, Amerika po përqafon idenë se Ukraina jo vetëm që mund të mbijetojë, por të dalë fitimtare kundër Rusisë.

“Ata kanë mendësinë që duan të fitojnë; ne kemi mendësinë që duam t’i ndihmojmë ata të fitojnë dhe ne do ta bëjmë këtë, “tha zoti Austin.

Për këtë qëllim, më 26 prill, Amerika do të thërrasë një takim në Gjermani të dhjetëra vendeve mike – aleatët e NATO-s, por edhe partnerët në Azi, Lindjen e Mesme dhe Afrikë – për të treguar solidaritet me Ukrainën dhe për të bashkërenduar ndihmën e mëtejshme për të. 40 shtetet në listën e të ftuarve shtrihen nga Maroku në Zelandën e Re dhe përfshijnë vende të tilla si Izraeli që deri më tani kanë hezituar të kritikojnë Rusinë. Ata do të diskutojnë, ndër të tjera, trajnimin e shtuar dhe mënyrën se si ta zhvendosin Ukrainën më shpejt nga armët dhe municionet e epokës sovjetike në armët e standardeve të NATO-s, të cilat aleatët mund t’i ofrojnë më lehtë dhe më me bollëk. Ata kanë filluar tashmë dërgimin e obuseve 155 mm të standardeve të NATO-s (ata ukrainase përdorin predha 152 mm) dhe kanë trajnuar grupin e parë të artilerisë ukrainase.

Po aq e rëndësishme, administrata e zotit Biden duket se ka një ide më të qartë për përfundimin e saj në Ukrainë. Në fillim, ndërsa trupat ruse po grumbulloheshin, objektivi i tij dukej i kufizuar në imponimin e kostove: duke i dhënë Ukrainës disa armë mbrojtëse dhe duke vendosur sanksione ndaj Rusisë. Ndërsa Ukraina demonstroi një aftësi të jashtëzakonshme për të luftuar, kjo ndryshoi në shpëtimin e Kievit. Kritikët akuzuan presidentin si “të dobët”. Por zoti Biden tha se ai nuk do të tërhiqej në “luftën e tretë botërore”; Zyrtarët e tij thanë se një shkatërrim i ushtrisë ruse mund të jetë një shkas për përshkallëzimin bërthamor nga Rusia. Zyrtarët ukrainas dyshuan se Amerika thjesht po përpiqej të gjakoste Rusinë, me çmimin e shkatërrimit të Ukrainës.

Tani administrata duket më pak e shqetësuar për rreziqet madje mund të jetë duke rritur ambiciet e saj.

“Ne duam ta shohim Rusinë të dobësuar deri në atë shkallë që nuk mund të bëjë ato gjëra që ka bërë në pushtimin e Ukrainës”, tha zoti Austin, zakonisht njeriu i qetë i administratës. “Pra, ajo ka humbur tashmë shumë aftësi ushtarake dhe shumë trupa të saj, sinqerisht. Dhe ne duam t’i shohim ata të mos kenë aftësinë për ta riprodhuar shumë shpejt atë aftësi.”

Në të njëjtën ditë, Ben Wallace, ministri i mbrojtjes i Britanisë, i tha parlamentit se qeveria e tij mendonte se 15,000 ushtarë rusë ishin vrarë në dy muajt e luftës.

Amerika dhe aleatët perëndimorë janë zhvendosur në ofrimin e më shumë armëve sulmuese – jo vetëm armëve antitank, por tani tanke dhe obus; dhe jo vetëm raketa kundërajrore, por edhe pjesë për avionë luftarakë (dhe ndoshta së shpejti edhe avionë). Rusia është përgjigjur, në mënyrë të parashikueshme, duke lëshuar paralajmërime akoma më të fshehta për armët e saj bërthamore. Menjëherë pasi Blinken dhe Austin vizituan Kievin, Sergei Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, tha në një intervistë televizive se rreziqet e luftës bërthamore “tani janë të konsiderueshme”. Por kërcënimi duket se ka më pak ndikim sesa dikur.

Megjithatë, përpara se të mendojë për fitoren, Ukraina duhet t’i mbijetojë sulmit të ardhshëm. Pasi hoqi dorë nga marrja e Kievit, të paktën tani për tani, Rusia ka grumbulluar trupat e saj në lindje dhe jug me shpresën për të marrë më shumë territor – ndoshta mjaftueshëm për të shpallur një fitore të madhe deri më 9 maj, kur Rusia feston Ditën e Fitores duke shënuar festën e Bashkimit Sovjetik. disfata e Gjermanisë naziste. Më 24 prill, forcat ruse në rajonin lindor të Donbasit përparuan pak, duke pushtuar qytete të vogla rreth Sievierodonetsk.

Një gjeneral rus, Rustam Minnekayev, zëvendës komandant i qarkut ushtarak qendror të Rusisë, u citua të ketë thënë se objektivi i vendit është të marrë kontrollin e plotë të të gjitha./albeu.com