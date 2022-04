“Lufta është në Ukrainë, nuk ka trupa në rrugët e Moskës”, Zelensky kritikon vizitën e shefit të OKB në Rusi

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka kritikuar shefin e OKB-së, për vizitën e tij në Moskë.

Sipas Zelenskyt, ai duhet të kishte vizituar së pari Ukrainën, pasi atje po zhvillohet lufta dhe atje gjenden viktimat.

“Lufta është në Ukrainë, nuk ka trupa në rrugët e Moskës. Do të ishte logjike të shkonim së pari në Ukrainë, të shihnim njerëzit atje, pasojat e okupimit”, tha Zelensky të shtunën.

Kujtojmë se Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, fillimisht do të vizitojë Turqinë, më pas do të zhvillojë një vizitë në Moskë dhe Kiev.

Sipas një deklarate të OKB-së, Antonio Guterres do të vizitojë Ankaranë të hënën, ku do të takohet me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan.

Më pas ai do të shkojë në Moskë të martën, ku do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin dhe do të ketë një drekë pune me ministrin e Jashtëm, Sergei Lavrov.

Ndalesa e tij e fundit më pas do të jetë në Kiev, ku do të takohet me Presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe Ministrin e Jashtëm Dmytro Kuleba./albeu.com/