Lufta e mafias në Greqi dhe roli i shqiptarëve, “jeta e natës” me “boss-ë” të rinj

Vrasja e “Harry-t të egër”– boksierit 44-vjeçar që qarkullonte me letërnjoftim të falsifikuar është i fundit në llojin e ekzekutimeve të ngjashme.

“Punët e natës”, të cilat në Greqi kanë lulëzuar që nga fundi i viteve ’80, kanë një gjë të përbashkët ndër vite: janë të nënshkruara me gjak. Dhe ky cikël gjaku, i katërti në historinë e të ashtuquajturës Mafia Greke, nuk duket të mbyllet.

“Harry i egër” është boksieri i tretë i vrarë në 2021 në Atikë. Kjo është një tjetër hallkë në zinxhirin e gjakosur të “kontratave të vdekjes”, të cilat ndryshojnë ekuilibrin në natën athinase. Kjo pasi “torta financiare” është tkurrur shumë dhe nuk i përshtatet shumë emrave “të rëndë”.

Sidomos po të kihet parasysh se në 10 vitet e fundit janë përfshirë disa të huaj – kryesisht nga Shqipëria – ose duke “ndërtuar” aleanca me “kumbarët” grekë, ose duke u përpjekur të bëhen zotërues absolut të zonave si Atika verilindore, raporton abcnews.al.

Për momentin, oficerët e Prokurorisë kanë informacion se në zonë janë aktive të paktën 3 grupe të mëdha kriminale dhe mbi 20 grupe më të vogla (në fuqi dhe numër anëtarësh).

Fakti që “kumbarët” e fuqishëm “u larguan nga qendra”, si i ashtuquajturi “capo dei capi” Vassilis S. në janar 2018, u hapi oreksin shumëkujt nga grupet e tjera.

Në realitet, megjithatë, gjithçka që ata arritën të bënin ishte prishja e ekuilibrit, me ekzekutimet që ndiqnin njëri-tjetrin. Kemi një vrasje të anëtarëve të mafias greke çdo tre muaj.

Pastrimi i ri i madh

Që nga vrasja e body builderit 47-vjeçar, në Glyka Nera, në maj 2017 e deri më sot, janë kryer mbi 25 vrasje të personave të lidhur me atë që ne e quajmë “jetë natë”.

“Nuk është e tepruar të thuhet se ky është “pastrimi” më i madh që ka ndodhur, pasi sa herë themi se është mbyllur cikli i gjakmarrjes, në një kohë të shkurtër vjen për të na përgënjeshtruar një ekzekutim i ri.

Këto fjalë i përkasin një oficeri të policisë me njohuri për historinë dhe mënyrën e veprimit të qarqeve të të ashtuquajturës natë athinase, e cila -tashmë- ndryshon “kumbarët” me ritme të shpejta.

Prokuroria ka në sirtarë dosje të mëdha për strukturën e bandave, individëve dhe aleancave të 30 viteve të fundit. Brezi i parë i “kumbarëve” të fuqishëm e ka ndarë Atikën në tre sektorë: në qendër të Athinës komandon Alekos K., i cili do të arrijë të mbijetojë për disa vite derisa të vritej nga plumbat e xhelatëve më 8 nëntor 2008, pesë vjet pas lirimit për vrasje, grabitje, zhvatje etj.

Në bulevardin buzë detit dhe dyqanet e Kallitheas, Nea Smyrni dhe Moschato, “bosi” i kohës ishte Vassilis D., i cili në moshën 57-vjeçare tashmë është tërhequr në ishullin prej nga vjen, pasi vuante fillimisht një dënim me burg për një sërë krimesh.

Sigurisht, kur në nëntor 2016, policia bastisi një shtëpi në Argostoli ku funksiononte një laborator ilegal për konvertimin dhe falsifikimin e armëve të gjahut, nuk u besuan syve kur kuptuan se kishin arrestuar një nga “kumbarët” e parë të natën athinase.

Dy vëllezërit, Gerasimos dhe Kostas N., ishin “lojtarët” e parë të fuqishëm në Atikën Perëndimore, ku Gerasimos u ekzekutua me gjakftohtësi më 29 tetor 1994, nga vëllai i madh i liderit aktual të të ashtuquajturës mafia greke.

Sa i përket Kostasit, ai prej vitesh i është drejtuar kompanive ligjore, ndërsa pas vrasjes së të dytës “Capo dei capi” të “natës athinase”, Vassilis Stefanakou, ai u detyrua të deklarojë përmes një avokati se nuk ka të bëjë me vrasjet.

Gjenerata e ardhshme e “kumbarëve”

Për sa i përket brezit të ardhshëm, Kostas V., me të paktën 10 urdhër-arreste ndaj tij (mes tyre 4 për tentativë vrasje) u arratis në Kanada, ku jeton edhe sot e kësaj dite dhe është një nga personat më të njohur të komunitetit grek në vend. . . Një rast i veçantë është ai i Themis P., i cili kishte marrë pseudonimin “bombardues”, për shkak të njohurive të veçanta në prodhimin e mjeteve shpërthyese të improvizuara. Pasi vendosi rreth… 30 bomba në rreth 5 vjet, ai vritet jashtë shtëpisë së tij më 14 shkurt 2000.

Brezi i tretë i “natës athinase”, mban firmën e një familjeje nga Mani, e cila, pasi u infiltrua në mafian e Nju Xhersit të SHBA-së, adopton doktrinën “pak nga shumë” dhe dominon periferitë jugore të Atikës.

Është karakteristik se drejtuesit dhe grumbulluesit e grupit të caktuar kriminal, sot “kumbarë” të fuqishëm, sipas burimeve policore, kanë luajtur një rol vendimtar në shfarosjen e familjes.

Vassilis G., së bashku me djalin e tij të madh Nick G. dhe më të voglin Theodore ose Terry G., mbledhin rreth tij “të fortët e vjetër”, boksierët etj., njerëzit e natës.

Patrullat vrasëse

Për këdo njohës të historisë së “natës athinase” ishte i frikshëm shfaqja e forcës ndaj pronarit të një kafeneje në Ilioupoli që nuk pranoi të paguante gjobën: Dy makina do të digjen, do t’i shembin shtëpinë, një granatë do të hidhej në lokalin e tij.

Epilogu i jetës së Nick G. do të shkruhet jashtë gjykatave, më 7 qershor 2000, nga ekzekutorët që e kanë “sharruar” në mes të rrugës. Një ditë para ceremonisë përkujtimore të të birit, sërish në mes të rrugës, Vassilis G. do të bjerë në pritën e vdekjes teksa priste në semafor në Vula, me xhipin e tij dhe i veshur me jelek antiplumb.

Ishte diçka që autorët e dinin, ndaj e qëlluan direkt në kokë, me “amerikanin” që nuk ka arritur të prekë as njërën nga dy armët që kishte me vete. Dy vjet më vonë, më 28 janar 2002, teksa po vuante dënimin me shumë vite burg, Thodoris ose Terry G. do të japë frymën e fundit në burgun e Korydallos. Mjeku në ditët në vijim do të vendosë diçka të paprecedentë për kronikat greke: u helmua me acid hidrocianik që dikush i kishte hedhur në ushqim…/Abcnews.al