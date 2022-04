LUFTA/ Çfarë ka ndodhur në Ukrainë, së fundmi

Albeu.com ju sjell më poshtë zhvillimet e fundit nga lufta Rusi -Ukrainë.

Kompania shtetërore ruse energjetike Gazprom ndërpreu furnizimet për Poloninë dhe Bullgarinë si një veprim hakmarrës pasi të dy vendet refuzuan të paguanin në rubla.

Masa u dënua gjerësisht nga liderët politikë, përfshirë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, si shantazh, të cilin Kremlini e mohoi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se tregoi se Rusia ishte “jo e besueshme” si një partner energjetik dhe Shtëpia e Bardhë tha se Rusia pothuajse po armatizonte furnizimet me energji

Vladimir Putin lëshoi një kërcënim të ri për Perëndimin, duke thënë se çdo vend që do të ndërhyjë në Ukrainë do të përballet me një përgjigje ushtarake ‘rrufe të shpejtë’. Kjo vjen pasi vendet perëndimore kanë rritur mbështetjen për Ukrainën në ditët e fundit.

Në treguesin më të qartë të synimeve të Mbretërisë së Bashkuar për konfliktin, Sekretarja e Jashtme Liz Truss tha se forcat ruse duhet të shtyhen nga e gjithë Ukraina. Duke folur në Londër, ajo tha se një fitore për Ukrainën do të ishte një imperativ strategjik për Perëndimin.

Zelensky pretendoi se shërbimet speciale ruse ishin pas një serie shpërthimesh në Transnistria, një territor i shkëputur në Moldavi, në kufi me Ukrainën dhe i kontrolluar nga Rusia. Rajoni ka parë një numër sulmesh të dukshme në ditët e fundit.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres ndodhet në Kiev për të takuar Presidentin Zelensky për bisedime. Ai ka qenë në Moskë tashmë këtë javë për një takim me Presidentin Putin./albeu.com