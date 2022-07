Luana Vjollca mesazh për ish-drejtuesit e saj? Jam një kalorëse

Mbrëmjen e djeshme është konfirmuar se faqja në Instagram e programit “Shiko Kush Luan” është fshirë duke u zëvendësuar me atë të programit më të ri që pritet të nisë së shpejti “Dancing With The Stars”.

Pak minuta më vonë ka qenë vetë modernatorja e emisionit “Shiko Kush Luan”, Luana Vjollca e cila ka postuar një foto në faqen e saj zyrtare në Instagram duke shkruar “ Mos i qani hallin kalorësit që ka varur këmbët”. A është kjo vallë një përgjigje ose jo për ish-drejtuesit e saj këtë ende nuk e dimë, ndërsa modernatorja hedh dyshim. Luana këto kohë ka qenë larg ekranit ajo është angazhuar më së shumti me muzikën. Por se çfarë do të sjellë shtatori kjo mbetet për tu parë…/albeu.com