LSM: Sot, ushqimet e shportës nuk mund të mbulohen as me dy paga minimale

“Mund të them se muaji më nuk mund të mbijetohet me të ardhurat që i marrin të punësuarit. Në rast se e merrni statistikën, do të shihni se mbi 100.000 qytetarë kemi të paraqitur në DAP me 18.000 denarë, që punojnë për pagë minimale, ndërsa më herët ishte e vështirë të mbijetohet me dy paga minimale, tani muaji nuk mund të kalohet as bashkë me një pagë minimale dhe një mesatare”, tha Peshevski. /Alsat.mk