“Lonely Planet”: Shqipëria mes destinacioneve më të mira evropiane

Vera në Evropë është madhështore, por gjithashtu është një nga muajt më të ngarkuar të turizmit, që do të thotë se ju do të ndani ‘madhështinë’ me shumë vizitorë të tjerë, sipas një artikulli të botuar në “Lonely Planet”.

Ne ju rekomandojmë disa nga destinacionet më magjike të Evropës pa turma vizitorësh.

Shqipëria është renditur mes gjashtë destinacioneve fantastike në Evropë, për të kaluar pushimet në gusht.

Riviera Shqiptare

E quajtur ndryshe si perla e fshehur, ku plazhet janë mahnitëse dhe çmimet vërtet të përballueshme, bregdeti i lavdishëm i jugut të Shqipërisë mbetet një ‘kënaqësi’ për turistët që janë në kërkim të diellit, rërës dhe ushqimeve të detit.

Saranda është një qytet bregdetar i gjallë, i mbushur me bare të shumtë.

Për vendpushime më të qeta, shkoni në bregdet në Himarë, i rrethuar nga një shumëllojshmëri plazhesh magjepsëse – vizitoni plazhin e Potamit, në jug.

Gushti iu garanton diellin, ujin e ngrohtë dhe temperaturën që arrin në 30°C.

Çuditërisht, shezlongët dhe çadrat e plazhit ofrohen me një çmim premium, por ju mund të kërkoni plazhe të qeta me rërë në vende të tilla si, Palasa, Borshi, Buneci me guralecë dhe ishujt jashtë Ksamilit.

Gjithashtu, ju mund të vizitoni Qafën epike të Llogorasë për në Gjirin e Vlorës, ku do të zbuloni më shumë vendpushime dhe bëni udhëtime me varkë në plazhet e izoluara në fund të Gadishullit të Karaburunit.

Për një pushim larg bregdetit, vizitoni sitin arkeologjik të Butrintit, ku rrënojat greke, romake dhe bizantine, që datojnë 2500 vjet më parë, janë të grumbulluara në një kodër me gurë.

Gjashtë vendet më të mira evropiane për të shkuar me pushime në gusht sipas “Lonely Planet”:

2-Gadishulli i Pelionit, Greqi

3-Minho, Portugali

4-Austria Qendrore

5-Belgjika bregdetare

6-Arkipelagu i Stokholmit, Suedi