Lista Serbe kthehet në Kuvend, këta janë deputetët e rinj

Deputetët e Listës Serbe të cilët dhanë dorëheqje ditë më parë nga mandatet e tyre në Kuvendin e Kosovës, janë zëvendësuar me deputetë të tjerë të kësaj partie.

Kështu u bë e ditur në seancën e sotme plenare të Kuvendit, nga kryeparlamentari Glauk Konjufca. Deputetët e rinj të Listës Serbe dhanë betimin dhe pastaj lëshuan sallën.

Më poshtë ua sjellim emrat e deputetëve të dorëhequr të Listës Serbe dhe emrat e zëvendësuar:

Slavko Simiç zëvendësohet me Milan Kostiç nga Lista Serbe

Igor Simiç zëvendësohet me Zoran Maksimoviç nga Lista Serbe

Miljana Nikoliç zëvendësohet me Olivera Zdravkoviç nga Lista Serbe

Zoran Mojsiloviç zëvendësohet me Milan Joksimoviç nga Lista Serbe

Verica Çeraniç zëvendësohet me Ksenija Bozoviç nga Lista Serbe

Branislav Nikoliç zëvendësohet me Rados Mihajloviç nga Lista Serbe

Milosh Pervoviç zëvendësohet me Nenad Radenkoviç nga Lista Serbe

Ljubinko Karadzhiç zëvendësohet me Svetislav Jokiç nga Lista Serbe

Jasmina Dediç zëvendësohet me Biljana Maksiç nga Lista Serbe

Dragana Antonijeviç zëvendësohet me Cvetko Veljkoviç nga GI SPO

Më 5 nëntor 2022, Lista Serbe njoftoi për largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndërkaq me 7 nëntor edhe zyrtarisht dorëzuan mandatet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës.