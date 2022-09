LISTA/ Balluku tregon pajisjet shtëpiake që harxhojnë 800 kwh: Sa do paguani po e kaluat (FOTO LAJM)

Ditën e sotme kryeministri Edi Rama, ministrja Belinda Balluku dhe Delina Ibrahimi, kanë prezantuar paketën e re anti-krizë.

Sipas vendimit të qeverisë, çdo kilovat mbi 800 kwh, do të paguhet me çmimin e tregut. Ministrja e Energjisë Belinda Balluku në prezantimin e paketës së dy të rezistencës sociale në kuadër edhe të masave të përballimit të krizës energjetike tha se çmimi i energjisë do të jetë 42 lekë kilovati për të gjithë ato që shpenzojnë mbi 800 kwh.

Aktualisht një familje shqiptare që harxhon maksimumin e 800 kwh, e paguan 9.5 lekë kilovatin ( 7 mijë e 600 lekë në një muaj ). Ndërkohë nëse një familje do të harxhojë 801 këh do të paguaj 7 mijë e 600 lekë për 800 këh, ndërsa 1 këh do ta paguaj me 42 lekë.

“Paketa nis me vendosjen e fashës 800 këh. Pra u përket një grupi të vogël abonentësh. Se janë 4 % e abonentëve familjarë që harxhojnë më shumë”, tha Balluku.

Sipas Ballukut kjo skemë do të kursejë shtetin me 100 milion euro.

“Me vendosjen e kësaj fashe do kursjemë 100 milion euro.”

Ajo shtoi se kjo fashë do të zgjasë së paku deri më 31 dhjetor. Ndërsa më pas do të rishikohet.

“Cdo kilovator mbi 800 kilovator është 42 lekë në total. Kjo do të jetë deri më 31 dhjetor më pas do analizohet sërish, për të parë se ku jemi.” tha Balluku.

“Do kemi një taskforcë për humbjet në rrjet. Monitorim në terren i punonjësve të OSHEE.”

Balluku u shpreh se ka nisur një projekt për vendosjen e paneleve diellore në tarracat e pallateve. Me këtë projekt qeveria do të financojë 70 % të çmimit.

“Kemi nisur një projekt me 2 mijë abonentë. Dhe do japim 70 % financim nga shteti për panelet diellore për ngrohjen e ujit. Kjo është 20-30% për ngrohjen e ujit konsumi i përgjithshëm për familjet.” tha Balluku.

Ndërkohë është publikuar edhe një skemë se si shpenzon një familje. Sipas Ballukut këto pajisje të mëposhtme në përdorim të përditshëm, përllogaritur në total për një muaj shpenzojnë 800 kilovator energji, ose 7 mijë e 600 lekë në një muaj.