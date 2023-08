Lista/ 10 shtetet ku jetojnë njerëzit më të kënaqur me jetën e tyre seksuale

Në profilin e World of Statistics në platformën e njohur si ish-Twitter është publikuar një listë interesante në lidhje me kënaqësinë seksuale në mbarë botën.

Edhe pse mund të mendoni se Franca ka nivelin më të lartë të kënaqësisë seksuale në mesin e popullatës, sepse francezët konsiderohen të dashuruar të mëdhenj, ky vend nuk është në listë.

Shikoni listën e vendeve ku jetojnë njerëzit që janë më të kënaqur me jetën e tyre seksuale:

Most sexually satisfied country in the world

1. 🇨🇭 Switzerland

2. 🇪🇸 Spain

3. 🇮🇹 Italy

4. 🇧🇷 Brazil

5. 🇬🇷 Greece

6. 🇳🇱 The Netherlands

7. 🇲🇽 Mexico

8. 🇮🇳 India

9. 🇦🇺 Australia

10. 🇳🇬 Nigeria

— World of Statistics (@stats_feed) August 4, 2023