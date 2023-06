Lirimi i 3 policëve të Kosovës, Kryeministri i Hungarisë: Vlerësoj hapin e bërë nga Vuçiç pas kërkesës time

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, ka reaguar pas lirimit të tre policëve të Kosovës të cilët u rrëmbyen nga policia serbe disa ditë më parë. Nëpërmjet një postimi në Twitter, Orban shkruan se lirimi i tre policëve të Kosovës ka ardhur pas kërkesës së tij gjatë takimit që ka pasur me Presidentin Aleksandër Vuçiç javën e kaluar.

Serbian President Aleksandar Vucic has just informed me that in accordance with the request made at our meeting last week, the Serbian authorities will soon release the three previously arrested Kosovo policemen from custody. We highly appreciate the step of President @avucic,…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 26, 2023