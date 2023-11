Liqeni në Hawaii kthehet në ngjyrë rozë, çfarë po shqyrtojnë shkencëtarët

Një liqen në një strehë të kafshëve të egra në Hawaii është kthyer në ngjyrë rozë, në një fenomen që shkencëtarët besojnë se është rezultat i “halobaktereve” që rriten në ujërat me përqendrime jashtëzakonisht të larta të kripës për shkak të thatësirës.

Shkencëtarët në Strehën Kombëtare të Kafshëve të Egra në Kealia në Maui kanë monitoruar ndryshimin e ngjyrës në ujërat e liqenit që nga 30 tetori.

Siç theksoi menaxheri i strehës, Brett Wolff, ai u informua nga një qytetar që ecte përgjatë brigjeve se “diçka e çuditshme po ndodh këtu”.

Wolff u alarmua, duke besuar se ngjyra rozë ishte një tregues i algave të tepërta. Megjithatë, testet laboratorike treguan se një organizëm i quajtur halobaktere ishte “përgjegjës” për ndryshimin.

Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink. There are some indications that drought may be to blame. U.S. Fish and Wildlife staff at the Kealia Pond National Wildlife Refuge have been monitoring the water since Oct. 30. pic.twitter.com/3kHOT8xtew

— The Associated Press (@AP) November 10, 2023