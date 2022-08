Lidhje intime me një 13-vjeçare, nëna e zbulon dhe e denoncon në polici: Arrestohet 20-vjeçari në Sarandë

Një 20-vjeçar ra në prangat e policisë. I riu, banues në Sarandë, kishte krijuar një lidhje intime me një të mitur, madje kishte kryer dhe marrëdhënie seksuale me të, me pëlqimin e vajzës.

Gjithcka është zbuluar nga nëna e 13 vjecares e cila ka bërë denoncimin në Polici.

Njoftimi i Policisë:

Nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë u ndalua shtetasi G. Gj., 20 vjeç, banues në Sarandë, pasi ka bërë kallëzim shtetasja F. Ç., 31 vjeçe, se vajza e saj e mitur, 13 vjeçe, me dëshirën e saj, ka kryer marrëdhënie seksuale me 20-vjeçarin.