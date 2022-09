Lideri çeçen nis të dërguarin e tij në Ukrainë: Tani do ta shihni çfarë është lufta!

Tëksa kundërofensiva ukrainase po vijon në disa prej qyteteve të vendit, për të rimarrë territoret e humbura që prej 24 shkurtit të këtij viti kur nisi edhe lufta atje, duket se forcat ruse po pësojnë humbje të mëdha.

Humbjet e rusëve në fushë-betejë nuk i kanë pëlqyer të besuarit çeçen të Putinit, Ramzan Kadyrov, i cili dje tha se do të shkonte vetë në luftë, kurse sot njoftoi se paska çuar krahun e tij të djathtë për të “rikthyer situatën në anën e rusëve”.

Adem Delimkhanov, shefi i “Rosgvardias” çeçene është parë në front bashkë me disa luftëtarë të tjerë çeçenë duke kërcënuar se “tani do të shihni ukrainasit se çfarë ishte lufta e vërtetë”.

krainasit kanë rimarrë më shumë se 12 mijë kilometra katrorë territor të pushtuar nga rusët kryesisht në Kharkiv, Kherson dhe Luhanks./albeu.com/

Right hand of Ramzan Kadyrov, Adam Delimkhanov, head of the Chechen branch of Rosgvardia has reportedly arrived at the front to give a lesson to Ukraine.

Kyiv city was supposedly to fall under Russian control in 3 days but now we’re here… pic.twitter.com/2JIkkwKiAQ

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) September 12, 2022