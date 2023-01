Liderët e partive politike në Maqedoni pas takimit me Ramën: Biseduam për rrugëtimin drejt BE-së

Ali Ahmeti, Arben Taravari, Afrim Gashi dhe Menduh Thaçi ishin pjesëmarrës në këtë takim, ndërsa ftesën e refuzoi kryetari i Lëvizjes Besa, Bilall Kasami, i cili më herët theksoi se nuk është koha që të organizohen takime të tilla.

Pas takimit, kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, tha se takimi i sotëm ishte për rrugëtimet e përbashkëta që kanë bërë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut drejt hapjes së negociata për anëtarësim në BE.

“Takimi i sotëm ishte për rrugëtimet e përbashkëta që kanë bërë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut drejt hapjes së negociata për anëtarësim në BE. Kishte një ligjërim nga kryeministri i Shqipërisë për përpjekjet e përbashkëta që janë bërë, si dhe përpjekjet që duhet bërë pas përfundimit të skriningut drejt hapjes së kapitullit të parë. Parashikimet ishin se tani do të jetë më e vështirë rruga, kështu që të dyja vendet tani duhet të koordinohen, në mënyrë që ta shkurtojmë rrugën për anëtarësim në BE. Një nga mënyrat thuajse të vetmet për ta parandaluar emigracionin, është anëtarësimi në BE. Është përmendur edhe shembulli i Spanjës dhe Portugalisë, njerëzit e të cilëve janë kthyer në vend pas anëtarësimit në BE”, deklaroi Ahmeti.

Ndërkohë i pyetur për mos prezencën e Bilall Kasamit, Ahmeti tha se kanë treguar papjekuri politike.

Ndërsa kryetari i ASH-së Arben Taravari, theksoi se takimi ishte analizë e përgjithshme e gjendjes në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut.

“Takimi ishte analizë e përgjithshme në të dy vendet. gjithashtu biseduam ardhmërinë e përbashkët të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kemi pasur sfida, ndërsa tani si dy shtete të NATO-s urojmë dhe shpresojmë që së bashku t’i vazhdojmë negociatat për anëtarësim në BE. Të gjitha partitë që ishin këtu e përkrahim atë që Maqedonia e Veriut duhet ta vazhdojë rrugën për në BE. Kemi diskutuar edhe për ndryshimet kushtetuese që duhet të bëhen në RMV. Ishte një bisedë e relaksuar, më shumë si darkë e fillim vitit”, tha Taravari.

Ndërsa kryetari i PDSH-së Menduh Thaçi, pas këtij takimi ka deklaruar se nuk kanë folur për diçka konkrete, përpos së ardhmes së përbashkët të të dyja vendeve në Bashkimin Evropian.

“Takim vëllazëror, i uruam vitin e ri njëri tjetrit dhe gjithë shqiptarëve. Biseduam për të ardhmen tonë të përbashkët për rrugën në Bashkimin Evropian”, deklaroi Menduh Thaçi, kryetar i PDSH-së./Alsat/