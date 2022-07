Liberalizimi i vizave për Kosovën, deputeti gjerman: Kosova e meriton liberalizmin e vizave, s’e di çfarë problemi ka BE

I dërguari i Bundestagut Gjerman për Ballkanin Perëndimor Adis Ahmetovic tha se Kosova e meriton liberalizmin e vizave.

“Jam një prej anëtarëve gjerman, që mbështes Kosovën, është vendi i Europës që ka mbështetur më së shumti. Ka një mbështetje të madhe për BE dhe NATO. Mbi 90% e shoqërisë në Kosovë e dashurojnë BE dhe NATO. Ata e meritojnë liberalizmin e vizave. Meritojnë të jenë anëtarë të Këshillit të Europës. Ka mbështetjen tonë të plotë për procesin e integrimit europian dhe anëtarësimin në Këshillin e Europës.

Nuk e di cili është problemi i fqinjave tanë të BE. Në këtë moment familja europian e nuk është e bindur, por Gjermani është e bindur. E kemi thënë qartë. Kosova e meriton liberalizmin e vizave sepse çdo vend ka të drejtë të marrë viza, të punojë të udhëtoje në çdo vend të BE. Ne do të mbështesim Kosovën në procesin e saj në Këshillin e Europës, për të marrë statusin e vendit kandidat si edhe për liberalizmin e vizave”, tha ai./albeu.com